Україна призупинила захист прав людини за конвенціями Ради Європи

Міністерство юстиції України подало до Ради Європи заяву про частковий тимчасовий відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав і свобод людини.

Україна призупинила захист права за конвенціями Ради Європи

Так, згідно з документом опублікованим на сайті Ради Європи, військове керівництво України має право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави.

На виконання ст. 3 указу президента у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, можуть бути тимчасово обмежені на період воєнного стану, — ідеться в документі. Поширити

Зокрема, на період воєнного стану можуть здійснюватися такі правові заходи:

примусово відчужувати майно для потреб держави,

запроваджувати комендантську годину,

встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду,

запроваджувати заборону на мирні зібрання і мітинги.

Крім цього, дозволено проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком встановленого порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.

Також в Україні може встановлюватися заборона або обмеження вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан.

Як відомо, Україна, як держава-член Ради Європи, зобов’язана виконувати норми щодо дотримання прав людини, передбачені Конвенцією. У разі їхнього порушення або організації можуть подати позов проти України до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі. Утім ЄКПЛ дає державам-членам право заявили про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов’язань через особливі обставити, у тому числі через військову агресію.

Воєнний стан в Україні

В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан. Відтоді його вже кілька разів продовжували.

Востаннє це відбувалося 14 лютого 2024 року, коли Верховна рада проголосувала за продовження воєнного стану на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Воєнний стан — це особливий правовий режим, який запроваджують у країні в разі виникнення зовнішньої загрози або агресії. Метою воєнного стану є забезпечення безпеки громадян і держави, захист суверенітету і територіальної цілісності країни, відбиття агресії.