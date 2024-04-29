Украина приостановила защиту прав человека по конвенциям Совета Европы
Категория
Украина
Дата публикации

Украина приостановила защиту прав человека по конвенциям Совета Европы

ЕС
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Источник:  Совет Европы

Министерство юстиции Украины подало в Совет Европы заявление о частичном временном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека.

Украина приостановила защиту права по конвенциям Совета Европы

Так, согласно документу , опубликованному на сайте Совета Европы, военное руководство Украины имеет право ограничивать свободу передвижения граждан, осматривать вещи, а также принудительно отчуждать имущество для нужд государства.

Во исполнение ст. 3 указа президента в связи с введением военного положения в Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены на период военного положения, — говорится в документе.

В частности, на период военного положения могут осуществляться следующие правовые меры:

  • принудительно отчуждать имущество для нужд государства,

  • вводить комендантский час,

  • устанавливать особый режим въезда и выезда,

  • вводить запрет на мирные собрания и митинги.

Кроме того, разрешено проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилья граждан, за исключением установленного порядка, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины.

Также в Украине может устанавливаться запрет или ограничение выбора места нахождения или места жительства лиц на территории, где введено военное положение.

Как известно, Украина как государство-член Совета Европы обязана выполнять нормы по соблюдению прав человека, предусмотренные Конвенцией. В случае их нарушения или организации могут подать иск против Украины в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Впрочем, ЕКПЧ дает государствам-членам право заявили об аргументированном отклонении от выполнения отдельных обязательств из-за особых обставлений, в том числе из-за военной агрессии.

Военное положение в Украине

В Украине с 24 февраля 2022 действует военное положение. С того времени его уже несколько раз продолжали.

В последний раз это происходило 14 февраля 2024 года, когда Верховная рада проголосовала за продление военного положения на 90 дней до 13 мая 2024 года.

Военное положение — это особый правовой режим, который вводится в стране в случае возникновения внешней угрозы или агрессии. Целью военного положения является обеспечение безопасности граждан и государства, защита суверенитета и территориальной целостности страны, отражение агрессии.

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