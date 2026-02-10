В Минобразования объяснили увольнение Поплавского с должности ректора КНУКиМ
Министерство образования и науки Украины
Утром 10 февраля некоторые украинские СМИ распространили информацию о том, что Министерство образования и науки Украины назначило нового руководителя для Государственного Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиМ). Исполняющим обязанности президента высшего учебного заведения теперь будет профессор кафедры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса университета Игорь Комарницкий. А 76-летнего Михаила Поплавского фактически отправляют в отставку. Глава Минобразования Оксен Лисовой наконец-то объяснил свое решение.

Главные тезисы

  • Лесовой заявил, что его ведомство не может игнорировать тот факт, что один человек возглавляет университет более трех десятилетий.
  • Более того, Поплавский фигурирует в публичных материалах по обвинениям в харасменте.

По словам Лисового, недавно у ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского завершился срок действия контракта.

Он обратил внимание на то, что юридически и фактически он руководил заведением более 30 лет.

Министр также добавил, что когда один человек возглавляет более трех десятилетий — это выходит за пределы здоровой управленческой сменяемости.

Должность ректора — это срочная и выборная ответственность перед академическим сообществом. И даже когда юридическая возможность управления заведением сохраняется, возникают вопросы этики, а также управленческой культуры и интересов самого учреждения. К сожалению, мы имели практику, которая позволяла в результате различных юридических маневров сохранять за собой должность ректора или значительное влияние на университет, несмотря на законодательные ограничения.

Что важно понимать, еще 3 года назад Поплавский сам публично размышлял о том, чтобы вуз возглавил новый руководитель.

Я считаю, что именно сейчас настал момент подтвердить эти слова, — подчеркнул Лисовой.

Не забыл министр напомнить и о том, что много лет имя Поплавского фигурировало в публичных материалах по обвинениям в харасменте.

Также у Минобразования есть вопрос о возможном конфликте интересов — сочетании руководства государственным университетом и деятельности связанного частного учебного заведения.

Я считаю, что университет культуры должен быть примером нравственных стандартов, а не постоянным источником дискуссий о них.

