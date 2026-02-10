У Міносвіти пояснили звільнення Поплавського з посади ректора КНУКіМ

Вранці 10 лютого деякі українські ЗМІ поширили інформацію про те, що Міністерство освіти і науки України призначило нового керівника для державного Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ). Виконувачем обов’язки президента вищого навчального закладу відтепер буде професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігор Комарніцький. А 76-річногоМихайла Поплавського фактично відправляють у відставку. Глава Міносвіти Оксен Лісовий нарешті пояснив своє рішення.
Головні тези:
- Міносвіти не може ігнорувати той факт, що одна людина очолює університет понад три десятиліття.
- Ба більше, Поплавський фігурує у публічних матеріалах щодо звинувачень у харасменті.
Поплавський залишає КНУКіМ
За словами Лісового, нещодавно у ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського завершився строк дії контракту.
Він звернув увагу на те, що юридично і фактично він керував закладом понад 30 років.
Міністр також додав, що коли одна людина очолює виш понад три десятиліття — це виходить за межі здорової управлінської змінюваності.
Що важливо розуміти, ще 3 роки тому Поплавський сам публічно розмірковував про те, щоб виш очолив новий керівник.
Не забув міністр нагадати й про те, що багато років поспіль ім’я Поплавського фігурувало у публічних матеріалах щодо звинувачень у харасменті.
Також у Міносвіти є питання щодо можливого конфлікту інтересів — поєднанням керівництва державним університетом і діяльності пов’язаного приватного закладу освіти.
