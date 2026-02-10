У Міносвіти пояснили звільнення Поплавського з посади ректора КНУКіМ

Вранці 10 лютого деякі українські ЗМІ поширили інформацію про те, що Міністерство освіти і науки України призначило нового керівника для державного Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ). Виконувачем обов’язки президента вищого навчального закладу відтепер буде професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігор Комарніцький. А 76-річногоМихайла Поплавського фактично відправляють у відставку. Глава Міносвіти Оксен Лісовий нарешті пояснив своє рішення.

Поплавський залишає КНУКіМ

За словами Лісового, нещодавно у ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського завершився строк дії контракту.

Він звернув увагу на те, що юридично і фактично він керував закладом понад 30 років.

Міністр також додав, що коли одна людина очолює виш понад три десятиліття — це виходить за межі здорової управлінської змінюваності.

Посада ректора — це строкова й виборна відповідальність перед академічною спільнотою. І навіть коли юридична можливість управління закладом зберігається, виникають питання до етики, а також управлінської культури та інтересів самого закладу. На жаль, ми мали практику, яка дозволяла внаслідок різноманітних юридичних маневрів зберігати за собою посаду ректора чи значний вплив на університет попри законодавчі обмеження. Оксен Лісовий Міністр освіти і науки України

Що важливо розуміти, ще 3 роки тому Поплавський сам публічно розмірковував про те, щоб виш очолив новий керівник.

Я вважаю, що саме зараз настав момент підтвердити ці слова, — наголосив Лісовий.

Не забув міністр нагадати й про те, що багато років поспіль ім’я Поплавського фігурувало у публічних матеріалах щодо звинувачень у харасменті.

Також у Міносвіти є питання щодо можливого конфлікту інтересів — поєднанням керівництва державним університетом і діяльності пов’язаного приватного закладу освіти.