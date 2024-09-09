Почему антибиотики не лучший вариант лечения инфекционных заболеваний

В Минздраве отметили, что по статистике каждый второй украинец считает, что вирусные инфекционные заболевания и простуду следует лечить антибиотиками.

Однако это ложное утверждение, подчеркивают в ведомстве, поскольку бесконтрольный прием антибиотиков способен нанести вред организму.

Мы не устаем развенчивать самые распространенные мифы об этой категории лекарства, чтобы уберечь ваше здоровье! — подчеркивают в Минздраве. Поделиться

Какие ложные представления о лечении антибиотиков наиболее распространены среди украинцев

Врачи подтверждают, что антибиотики оказывают влияние исключительно на бактериальные инфекции.

Однако даже в случае бактериальной инфекции больной не может самостоятельно определять, какой именно препарат ему необходим.

Существует множество бактерий и не каждый антибиотик способен действовать о некоторых из них.

В Минздраве опровергают распространенное мнение, что при улучшении самочувствия можно сразу же прекратить прием лекарств.

Даже если вы чувствуете себя гораздо лучше, следует лечиться антибиотиками в течение всего времени, определенного специалистом. Это поможет убить все вредные бактерии и предотвратить развитие у них стойкости к антибиотикам, — подчеркивают в ведомстве. Поделиться

В Минздраве также предупреждают, что оставшийся после предыдущего лечения прием антибиотика может оказаться неэффективным о тех бактериях, которые вызвали новое заболевание.

В частности, не каждый антибиотик обладает широким спектром действия и может повлиять на возбудитель того или иного заболевания.

Подобрать корректную и безопасную антибиотикотерапию может только врач

В Минздраве также предупреждают, что человек не должен самостоятельно определять для себя прием антибиотиков.