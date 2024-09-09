По информации Минздрава, лечение антибиотиками в случае инфекционных заболеваний неправильно.
Главные тезисы
- Неправильное использование антибиотиков может негативно сказаться на здоровье и способствовать появлению стойкости бактерий.
- Антибиотики эффективны только против бактериальных инфекций, не помогают при вирусных заболеваниях.
- Пациентам не следует принимать решение о приеме антибиотиков самостоятельно, только врач может правильно подобрать необходимый препарат.
- Прекращение приема антибиотиков при улучшении самочувствия может быть опасным, лечение следует проводить до конца по рекомендации специалиста.
- Некорректное использование антибиотиков может привести к непредсказуемым последствиям и угрожать здоровью других людей.
Почему антибиотики не лучший вариант лечения инфекционных заболеваний
В Минздраве отметили, что по статистике каждый второй украинец считает, что вирусные инфекционные заболевания и простуду следует лечить антибиотиками.
Однако это ложное утверждение, подчеркивают в ведомстве, поскольку бесконтрольный прием антибиотиков способен нанести вред организму.
Какие ложные представления о лечении антибиотиков наиболее распространены среди украинцев
Врачи подтверждают, что антибиотики оказывают влияние исключительно на бактериальные инфекции.
Однако даже в случае бактериальной инфекции больной не может самостоятельно определять, какой именно препарат ему необходим.
Существует множество бактерий и не каждый антибиотик способен действовать о некоторых из них.
В Минздраве опровергают распространенное мнение, что при улучшении самочувствия можно сразу же прекратить прием лекарств.
В Минздраве также предупреждают, что оставшийся после предыдущего лечения прием антибиотика может оказаться неэффективным о тех бактериях, которые вызвали новое заболевание.
В частности, не каждый антибиотик обладает широким спектром действия и может повлиять на возбудитель того или иного заболевания.
Подобрать корректную и безопасную антибиотикотерапию может только врач
В Минздраве также предупреждают, что человек не должен самостоятельно определять для себя прием антибиотиков.
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