В Минздраве развеяли распространенные мифы об антибиотиках
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Минздраве развеяли распространенные мифы об антибиотиках

Антибиотики
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Источник:  МОЗ Украины

По информации Минздрава, лечение антибиотиками в случае инфекционных заболеваний неправильно.

Главные тезисы

  • Неправильное использование антибиотиков может негативно сказаться на здоровье и способствовать появлению стойкости бактерий.
  • Антибиотики эффективны только против бактериальных инфекций, не помогают при вирусных заболеваниях.
  • Пациентам не следует принимать решение о приеме антибиотиков самостоятельно, только врач может правильно подобрать необходимый препарат.
  • Прекращение приема антибиотиков при улучшении самочувствия может быть опасным, лечение следует проводить до конца по рекомендации специалиста.
  • Некорректное использование антибиотиков может привести к непредсказуемым последствиям и угрожать здоровью других людей.

Почему антибиотики не лучший вариант лечения инфекционных заболеваний

В Минздраве отметили, что по статистике каждый второй украинец считает, что вирусные инфекционные заболевания и простуду следует лечить антибиотиками.

Однако это ложное утверждение, подчеркивают в ведомстве, поскольку бесконтрольный прием антибиотиков способен нанести вред организму.

Мы не устаем развенчивать самые распространенные мифы об этой категории лекарства, чтобы уберечь ваше здоровье! — подчеркивают в Минздраве.

Какие ложные представления о лечении антибиотиков наиболее распространены среди украинцев

Врачи подтверждают, что антибиотики оказывают влияние исключительно на бактериальные инфекции.

Однако даже в случае бактериальной инфекции больной не может самостоятельно определять, какой именно препарат ему необходим.

Существует множество бактерий и не каждый антибиотик способен действовать о некоторых из них.

В Минздраве опровергают распространенное мнение, что при улучшении самочувствия можно сразу же прекратить прием лекарств.

Даже если вы чувствуете себя гораздо лучше, следует лечиться антибиотиками в течение всего времени, определенного специалистом. Это поможет убить все вредные бактерии и предотвратить развитие у них стойкости к антибиотикам, — подчеркивают в ведомстве.

В Минздраве также предупреждают, что оставшийся после предыдущего лечения прием антибиотика может оказаться неэффективным о тех бактериях, которые вызвали новое заболевание.

В частности, не каждый антибиотик обладает широким спектром действия и может повлиять на возбудитель того или иного заболевания.

Подобрать корректную и безопасную антибиотикотерапию может только врач

В Минздраве также предупреждают, что человек не должен самостоятельно определять для себя прием антибиотиков.

Люди постоянно обмениваются бактериями. Если "ваши бактерии" из-за некорректного использования антибиотиков приобрели к ним устойчивость, это может стать огромной проблемой для кого-то другого, а в конце концов и для всего человечества, — отмечают в ведомстве.

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