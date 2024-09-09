У МОЗ розвіяли поширені міфи про антибіотики
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

У МОЗ розвіяли поширені міфи про антибіотики

Антибіотики
Джерело:  МОЗ України

За інформацією Мінохорони здоров'я, лікування антибіотиками у разі інфекційних захворювань є неправильним. 

Головні тези:

  • Правильне лікування антибіотиками є невід'ємною умовою для уникнення поширення стійкості бактерій до ліків.
  • Неправильне використання антибіотиків при лікуванні вірусних захворювань може бути шкідливим для здоров'я.
  • Лише лікар може правильно підібрати антибіотик для конкретного випадку, оскільки не кожен препарат може бути ефективним проти відповідних бактерій.
  • Протягом курсу лікування антибіотиками слід приймати ліки до кінця, навіть у випадку покращення самопочуття.
  • Некоректне використання антибіотиків може призвести до появи стійкості бактерій та негативно позначитися на здоров'ї інших людей.

Чому антибіотики не кращий варіант лікування інфекційних захворювань

У МОЗ зазначили, що за статистикою, кожен другий українець вважає, що вірусні інфекційні захворювання та застуду слід лікувати антибіотиками.

Однак це хибне твердження, наголошують у відомстві, оскільки безконтрольний прийом антибіотиків здатен завдати шкоди організму.

Ми не втомлюємося розвінчувати найпоширеніші міфи про цю категорію ліків, щоб вберегти ваше здоровʼя! — підкреслюють у МОЗ.

Які хибні уявлення про лікування антибіотиків є найпоширенішими серед українців

Лікарі підтверджують, що антибіотики мають вплив виключно на бактеріальні інфекції.

Однак навіть у разі бактеріальної інфекції, хворий не може самостійно визначати, який саме препарат йому необхідний.

Існує велика кількість бактерій і не кожен антибіотик здатен діяти про деяких з них.

У МОЗ спростовують поширену думку, що у разі покращення самопочуття можна одразу ж припинити прийом ліків.

Навіть якщо ви почуваєтеся значно краще, слід лікуватися антибіотиками протягом усього часу, визначеного фахівцем. Це допоможе вбити всі шкідливі бактерії та запобігти розвитку в них стійкості до антибіотиків, — підкреслюють у відомстві.

У МОЗ також попереджають, що прийом антибіотику, який залишився після попереднього лікування може виявитись неефективним про тих бактерій, які спричинили нове захворювання.

Зокрема, не кожен антибіотик має широкий спектр дії і може вплинути на збудник того чи іншого захворювання.

Підібрати коректну та безпечну антибіотикотерапію може тільки лікар

У МОЗ також попереджають, що людина не має самостійно визначати для себе щодо прийому антибіотиків.

Люди повсякчас обмінюються бактеріями. Якщо "ваші бактерії" через некоректне використання антибіотиків набули до них стійкість, це може стати величезною проблемою для когось іншого, а зрештою і для всього людства, — наголошують у відомстві.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
МОЗ нагадало про зміну правил продажу антибіотиків
МОЗ нагадало про зміну правил продажу антибіотиків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У МОЗ оприлюднили нові правила продажу антибіотиків
У МОЗ оприлюднили нові правила продажу антибіотиків
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Знищує лише "погані" бактерії. Американські вчені відкрили новий антибіотик
Вчені

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?