За інформацією Мінохорони здоров'я, лікування антибіотиками у разі інфекційних захворювань є неправильним.
Головні тези:
- Правильне лікування антибіотиками є невід'ємною умовою для уникнення поширення стійкості бактерій до ліків.
- Неправильне використання антибіотиків при лікуванні вірусних захворювань може бути шкідливим для здоров'я.
- Лише лікар може правильно підібрати антибіотик для конкретного випадку, оскільки не кожен препарат може бути ефективним проти відповідних бактерій.
- Протягом курсу лікування антибіотиками слід приймати ліки до кінця, навіть у випадку покращення самопочуття.
- Некоректне використання антибіотиків може призвести до появи стійкості бактерій та негативно позначитися на здоров'ї інших людей.
Чому антибіотики не кращий варіант лікування інфекційних захворювань
У МОЗ зазначили, що за статистикою, кожен другий українець вважає, що вірусні інфекційні захворювання та застуду слід лікувати антибіотиками.
Однак це хибне твердження, наголошують у відомстві, оскільки безконтрольний прийом антибіотиків здатен завдати шкоди організму.
Які хибні уявлення про лікування антибіотиків є найпоширенішими серед українців
Лікарі підтверджують, що антибіотики мають вплив виключно на бактеріальні інфекції.
Однак навіть у разі бактеріальної інфекції, хворий не може самостійно визначати, який саме препарат йому необхідний.
Існує велика кількість бактерій і не кожен антибіотик здатен діяти про деяких з них.
У МОЗ спростовують поширену думку, що у разі покращення самопочуття можна одразу ж припинити прийом ліків.
У МОЗ також попереджають, що прийом антибіотику, який залишився після попереднього лікування може виявитись неефективним про тих бактерій, які спричинили нове захворювання.
Зокрема, не кожен антибіотик має широкий спектр дії і може вплинути на збудник того чи іншого захворювання.
Підібрати коректну та безпечну антибіотикотерапію може тільки лікар
У МОЗ також попереджають, що людина не має самостійно визначати для себе щодо прийому антибіотиків.
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