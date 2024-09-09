За інформацією Мінохорони здоров'я, лікування антибіотиками у разі інфекційних захворювань є неправильним.

Чому антибіотики не кращий варіант лікування інфекційних захворювань

У МОЗ зазначили, що за статистикою, кожен другий українець вважає, що вірусні інфекційні захворювання та застуду слід лікувати антибіотиками.

Однак це хибне твердження, наголошують у відомстві, оскільки безконтрольний прийом антибіотиків здатен завдати шкоди організму.

Ми не втомлюємося розвінчувати найпоширеніші міфи про цю категорію ліків, щоб вберегти ваше здоровʼя! — підкреслюють у МОЗ. Поширити

Які хибні уявлення про лікування антибіотиків є найпоширенішими серед українців

Лікарі підтверджують, що антибіотики мають вплив виключно на бактеріальні інфекції.

Однак навіть у разі бактеріальної інфекції, хворий не може самостійно визначати, який саме препарат йому необхідний.

Існує велика кількість бактерій і не кожен антибіотик здатен діяти про деяких з них.

У МОЗ спростовують поширену думку, що у разі покращення самопочуття можна одразу ж припинити прийом ліків.

Навіть якщо ви почуваєтеся значно краще, слід лікуватися антибіотиками протягом усього часу, визначеного фахівцем. Це допоможе вбити всі шкідливі бактерії та запобігти розвитку в них стійкості до антибіотиків, — підкреслюють у відомстві. Поширити

У МОЗ також попереджають, що прийом антибіотику, який залишився після попереднього лікування може виявитись неефективним про тих бактерій, які спричинили нове захворювання.

Зокрема, не кожен антибіотик має широкий спектр дії і може вплинути на збудник того чи іншого захворювання.

Підібрати коректну та безпечну антибіотикотерапію може тільки лікар

У МОЗ також попереджають, що людина не має самостійно визначати для себе щодо прийому антибіотиків.