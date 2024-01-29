В НАН прогнозируют стремительное сокращение населения Украины
Категория
Украина
Дата публикации

В НАН прогнозируют стремительное сокращение населения Украины

Украинцы
Читати українською
Источник:  LB.ua

По мнению директора Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Эллы Либановой, у Украины нет возможности восстановить численность населения до 40 млн человек даже после завершения войны.

Почему Украине будет очень проблемно преодолеть демографический кризис

По мнению Либановой, действующие власти необходимо прямо сказать украинцам об угрозе депопуляции.

Нас не будет 40 миллионов. Тем более не будет 52, как 1 января 1993 года. Забудем об этом. Мы можем добиться 40 миллионов населения? Можем. Но по пути мощной иммиграции, - отмечает Либанова.

Она также предположила, что украинцы не готовы к таким изменениям, смешению с другими культурами, религиями, образом жизни отдельных этносов.

Но мы не потому нетолерантны, что такие родились. Мы просто никогда не жили в полиэтнической среде, – объясняет Либанова.

Что известно о причинах угрожающей демографии в Украине

По ее данным, после вторжения России в 2022 году за границу уехало 6 миллионов украинцев. Если приплюсовать к этому количеству трудовых мигрантов, еще раньше поехавших работать за пределы Украины, будет почти девять миллионов украинцев, которые вряд ли вернутся назад, акцентировала Либанова.

По ее мнению, если и удастся в будущем достичь 40 млн населения, речь пойдет не о политической нации украинцев.

Либанова говорит, что самый положительный вариант – чтобы вернулась в Украину хотя бы половина уехавших.

Моя мечта – чтобы вернулась половина. Если вернется половина, это будет здорово, - отмечает ученый.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Вам грозит большая "демографическая зима": Папа Римский обратился к лидерам ЕС
Вам грозит большая "демографическая зима": Папа Римский обратился к лидерам ЕС
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России набирает обороты демографическая катастрофа — The Economist
В России набирает обороты демографическая катастрофа — The Economist
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин планирует использовать Украину для преодоления демографического кризиса в РФ — FT
Владимир Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.