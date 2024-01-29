В НАН прогнозируют стремительное сокращение населения Украины

По мнению директора Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Эллы Либановой, у Украины нет возможности восстановить численность населения до 40 млн человек даже после завершения войны.

Почему Украине будет очень проблемно преодолеть демографический кризис

По мнению Либановой, действующие власти необходимо прямо сказать украинцам об угрозе депопуляции.

Нас не будет 40 миллионов. Тем более не будет 52, как 1 января 1993 года. Забудем об этом. Мы можем добиться 40 миллионов населения? Можем. Но по пути мощной иммиграции, - отмечает Либанова. Поделиться

Она также предположила, что украинцы не готовы к таким изменениям, смешению с другими культурами, религиями, образом жизни отдельных этносов.

Но мы не потому нетолерантны, что такие родились. Мы просто никогда не жили в полиэтнической среде, – объясняет Либанова. Поделиться

Что известно о причинах угрожающей демографии в Украине

По ее данным, после вторжения России в 2022 году за границу уехало 6 миллионов украинцев. Если приплюсовать к этому количеству трудовых мигрантов, еще раньше поехавших работать за пределы Украины, будет почти девять миллионов украинцев, которые вряд ли вернутся назад, акцентировала Либанова.

По ее мнению, если и удастся в будущем достичь 40 млн населения, речь пойдет не о политической нации украинцев.

Либанова говорит, что самый положительный вариант – чтобы вернулась в Украину хотя бы половина уехавших.