У НАН прогнозують стрімке скорочення населення України
Категорія
Україна
Дата публікації

У НАН прогнозують стрімке скорочення населення України

Українці
Джерело:  LB.ua

На думку директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елли Лібанової, Україна не має змоги відновити кількість населення до 40 млн осіб навіть після завершення війни. 

Чому Україні буде дуже проблемно подолати демографічну кризу

На думку Лібанової, чинні владі необхідно відверто сказати українцям про загрозу депопуляції.

Нас не буде 40 мільйонів. Тим більше, не буде 52, як 1 січня 1993 року. Забудьмо про це. Ми можемо досягти 40 мільйонів населення? Можемо. Але шляхом потужної імміграції, - зазначає Лібанова.

Вона також припустила, що українці не готові до таких змін, змішування з іншими культурами, релігіями, способом життя окремих етносів.

Але ми не тому нетолерантні, що такі народилися. Ми просто ніколи не жили в поліетнічному середовищі, - пояснює Лібанова.

Що відомо про причини загрозливої демографії в Україні

За її даними, після вторгнення Росії у 2022 році за кордон виїхало 6 мільйонів українців. Якщо приплюсувати до цієї кількості трудових мігрантів, які ще раніше поїхали працювати за межі України, матимемо майже дев’ять мільйонів українців, які навряд чи повернуться назад, акцентувала Лібанова.

На її думку, якщо і вдасться у майбутньому досягти 40 млн населення, то йтиметься не про політичну націю українців.

Лібанова каже, що найпозитивніший варіант - щоб повернулася в Україну хоча б половина тих, хто виїхав.

Моя мрія - щоб повернулася половина. Якщо повернеться половина, це буде чудово, - зазначає науковець.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Вам загрожує велика "демографічна зима": Папа Римський звернувся до лідерів ЄС
Вам загрожує велика "демографічна зима": Папа Римський звернувся до лідерів ЄС
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії набирає обертів демографічна катастрофа — The Economist
У Росії набирає обертів демографічна катастрофа — The Economist
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін планує використати Україну для вирішення демографічної кризи в РФ — FT
Володимир Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим