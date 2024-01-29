У НАН прогнозують стрімке скорочення населення України

На думку директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елли Лібанової, Україна не має змоги відновити кількість населення до 40 млн осіб навіть після завершення війни.

Чому Україні буде дуже проблемно подолати демографічну кризу

На думку Лібанової, чинні владі необхідно відверто сказати українцям про загрозу депопуляції.

Нас не буде 40 мільйонів. Тим більше, не буде 52, як 1 січня 1993 року. Забудьмо про це. Ми можемо досягти 40 мільйонів населення? Можемо. Але шляхом потужної імміграції, - зазначає Лібанова. Поширити

Вона також припустила, що українці не готові до таких змін, змішування з іншими культурами, релігіями, способом життя окремих етносів.

Але ми не тому нетолерантні, що такі народилися. Ми просто ніколи не жили в поліетнічному середовищі, - пояснює Лібанова. Поширити

Що відомо про причини загрозливої демографії в Україні

За її даними, після вторгнення Росії у 2022 році за кордон виїхало 6 мільйонів українців. Якщо приплюсувати до цієї кількості трудових мігрантів, які ще раніше поїхали працювати за межі України, матимемо майже дев’ять мільйонів українців, які навряд чи повернуться назад, акцентувала Лібанова.

На її думку, якщо і вдасться у майбутньому досягти 40 млн населення, то йтиметься не про політичну націю українців.

Лібанова каже, що найпозитивніший варіант - щоб повернулася в Україну хоча б половина тих, хто виїхав.