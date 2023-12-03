Путін планує використати Україну для вирішення демографічної кризи в РФ — FT

Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін за рахунок українського населення на окупованих територіях намагається вирішити проблему подолання демографічної кризи в Росії.

Що відомо про стратегію Путіна щодо використання українців на окупованих територіях

Як зазначають журналісти видання, розв’язана Кремлем злочинна війна проти України одночасно і посилює проблему демографії в Росії і частково може бути частиною її вирішення.

За інформацією ООН, станом на 2021 рік населення РФ складало 145 млн осіб, тоді як у 1994 році ця цифра дорівнювала 149 млн.

Попри прибуття в Росію мільйонів мігрантів з країн Центральної Азії. І події останніх років лише посилюють проблему демографії в Росії.

Журналісти посилаються на минулорічне дослідження аналітиків медичного журналу The Lancet, за інформацією якого, надлишкова смертність — кількість смертей понад історичне середнє значення — у Росії під час пандемії коронавірусу склала близько 1,1 млн.

У той же час, за даними Пентагону, злочинне вторгнення в Україну тільки за минулий рік завдало армії РФ втрат у 120 тис осіб.

При цьому сотні тисяч російських чоловіків покинули країну після початку розв’язаної Росією війни проти України.

Путін одержимий ідеєю подолання демографічної кризи в Росії

Автори матеріалу зазначають, що кремлівський диктатор добре розуміє масштаби проблеми і намагається вживати заходів.

Зокрема, через 6 місяців після початку злочинного вторгнення в Україну Путін підписав указ ро відновлення радянської нагороди "Мати-героїня", якою нагороджували жінок, які народили та виховали 10 і більше дітей.

Однією з перших лауреатів цієї нагороди стала Медні Кадирова, дружина чеченського "президента" Рамзана Кадирова.

А менше двох тижнів тому Путін підписав черговий указ про оголошення 2024 року "роком сім’ї" в Росії.

В своїх публічних промовах останніх років російський диктатор усе активніше педалює тему сім’ї, згадуючи зокрема про те, як було чудово колись, коли жінки народжували по 10 дітей за своє життя.

Путін одержимий цією демографічною проблемою. На його думку, могутність країни пов’язана з чисельністю її населення. Чим більше населення, тим могутніша держава, - вважає французький демограф Лоран Шалар. Поширити

Журналісти видання підкреслюють, що окупація злочинною армією РФ українських територій, на яких до початку війни мешкало близько 8,6 мільйона осіб, може бути спробою хоча б частково вирішити проблему демографії в Росії.

Викрадення та індоктринація тисяч українських дітей теж є частиною цієї стратегії.

В самій Росії зараз набирає обертів напіврелігійна кампанія за обмеження абортів. Хоча соціологи вже довели, що прямого зв’язку між забороною абортів і рівнем народжуваності в сучасному світі не існує.

Тож загалом усі ці ініціативи Кремля дають скоріше зворотній ефект.