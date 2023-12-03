Путин планирует использовать Украину для преодоления демографического кризиса в РФ — FT

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин за счет украинского населения на оккупированных территориях пытается решить проблему преодоления демографического кризиса в России.

Что известно о стратегии Путина по использованию украинцев на оккупированных территориях

Как отмечают журналисты издания, развязанная Кремлем преступная война против Украины одновременно и усугубляет проблему демографии в России и частично может быть частью ее решения.

По информации ООН, по состоянию на 2021 год население РФ составляло 145 млн человек, тогда как в 1994 году эта цифра была равна 149 млн. человек.

Несмотря на прибытие в Россию миллионов мигрантов из Центральной Азии. И события последних лет лишь усугубляют проблему демографии в России.

Журналисты ссылаются на исследование аналитиков медицинского журнала The Lancet, по информации которого, избыточная смертность — количество смертей сверх исторического среднего значения — в России во время пандемии коронавируса составило около 1,1 млн. человек.

В то же время, по данным Пентагона, преступное вторжение в Украину только за прошлый год нанесло армии РФ урон в 120 тыс человек.

При этом сотни тысяч русских мужчин покинули страну после начала развязанной Россией войны против Украины.

Путин одержим идеей преодоления демографического кризиса в России

Авторы материала отмечают, что кремлевский диктатор хорошо понимает масштабы проблемы и пытается принимать меры.

В частности, через 6 месяцев после начала преступного вторжения в Украину Путин подписал указ о восстановлении советской награды "Мать-героиня", которой награждали женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей.

Одним из первых лауреатов этой награды стала Медни Кадырова, супруга чеченского "президента" Рамзана Кадырова.

А менее двух недель назад Путин подписал очередной указ об объявлении 2024 года годом семьи в России.

В своих публичных речах последних лет российский диктатор все активнее педалирует тему семьи, вспоминая в частности о том, как было прекрасно когда женщины рожали по 10 детей за свою жизнь.

Путин одержим этой демографической проблемой. По его мнению, могущество страны связано с численностью ее населения. Чем больше население, тем более могущественное государство, - считает французский демограф Лоран Шалар. Поделиться

Журналисты издания подчеркивают, что оккупация преступной армией РФ украинских территорий, на которых к началу войны проживало около 8,6 миллиона человек, может являться попыткой хотя бы частично решить проблему демографии в России.

Похищение и индоктринация тысяч украинских детей тоже часть этой стратегии.

В самой России сейчас набирает обороты полурелигиозная кампания за ограничение абортов. Хотя социологи уже доказали, что прямой связи между запретом абортов и уровнем рождаемости в современном мире не существует.

Поэтому все эти инициативы Кремля дают скорее обратный эффект.