В немецком аэропорту вооруженный мужчина держит в заложниках ребенка. Полиция проводит операцию

В аэропорту Гамбурга вооруженный мужчина с вечера 4 ноября держит в заложниках свою 4-летнюю дочь. Злоумышленник выехал на авто на взлетную полосу, все рейсы отменены.

В аэропорту Гамбурга прекратили полеты из-за вооруженного мужчины

По данным Bild, 35-летний мужчина хочет, чтобы его с ребенком выпустили из страны в Турцию.

Правоохранители всю ночь вели переговоры с отцом и в 6.40 утра сообщили: «Ситуация остается статической», то есть без изменений. С тех пор аэропорт закрыт, а первые воскресные рейсы отменены. Поделиться

В преддверии силы безопасности в аэропорту Гамбурга заметили вооруженного мужчину.

По информации Bild, он ехал перед Терминалом 1 на Audi без номерного знака. Автомобиль пробил северные ворота и подъехал прямо к самолетам на взлетной полосе, остановившись у пассажирского самолета Turkish Airlines.

Пресс-секретарь полиции Сандра Левгрюн рассказала, что на самолете находились пассажиры, которых уже эвакуировали.

По данным СМИ, мужчина выбросил из машины две бутылки, похожие на коктейли Молотова, а пожарные потушили пожар.

Что известно о вооруженном мужчине

По данным Bild, накануне вечером злоумышленник похитил ребенка у матери и скрылся с ним. Мужчина является гражданином Турции из Нижней Саксонии.

Незадолго до того, как вооруженный мужчина был замечен в аэропорту, его жена сообщила полиции о том, что ее муж едет в аэропорт с ребенком.

Полиция предполагает, что причиной поведения мужчины является спор по поводу опеки над ребенком.

В настоящее время с мужем работает переговорная группа и психологи.