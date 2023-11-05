У німецькому аеропорту озброєний чоловік тримає в заручниках дитину. Поліція проводить операцію

В аеропорту Гамбурга озброєний чоловік з вечора 4 листопада тримає в заручниках свою 4-річну доньку. Зловмисник виїхав на авто на злітну смугу, всі рейси скасовано.

В аеропорту Гамбурга припинили польоти через озброєного чоловіка

За даними Bild, 35-річний чоловік хоче, щоб його з дитиною випустили з країни до Туреччини.

Правоохоронці всю ніч вели переговори з батьком і о 6:40 ранку повідомили: «Ситуація залишається статичною», тобто без змін. Відтоді аеропорт закрито, а перші недільні рейси скасовано. Поширити

Напередодні сили безпеки в аеропорту Гамбурга помітили озброєного чоловіка.

За інформацією Bild, він їхав перед Терміналом 1 на Audi без номерного знака. Авто пробило північні ворота і під'їхало прямо до літаків на злітній смузі, зупинившись біля пасажирського літака Turkish Airlines.

Речниця поліції Сандра Левгрюн розповіла, що на літаку перебували пасажири, яких вже евакуювали.

За даними ЗМІ, чоловік викинув з машини дві пляшки, схожих на коктейлі Молотова, а пожежники загасили пожежу.

Що відомо про озброєного чоловіка

За даними Bild, напередодні ввечері зловмисник викрав дитину у матері та втік з нею. Зазначається, що чоловік є громадянином Туреччини із Нижньої Саксонії.

Незадовго до того, як озброєного чоловіка помітили в аеропорту, його дружина повідомила поліцію про те, що її чоловік їде в аеропорт з дитиною.

Поліція припускає, що причиною поведінки чоловіка є суперечка щодо опіки над дитиною.

Наразі з чоловіком працює переговорна група та психологи.