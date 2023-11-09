В ОП спрогнозировали сроки проведения Глобального саммита мира

По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Глобальный саммит мира, который Украина планировала провести нынешней осенью, теперь может состояться в начале следующего года.

Что известно о перенесении сроков проведения Глобального саммита мира

Жовква отметил, что Украина работает над проведением четвертой встречи советников глав государств в конце ноября или начале декабря.

По его словам, Глобальный саммит мира может пройти уже в феврале следующего года.

Представитель ОП подчеркнул, что саммит обязательно состоится.

Жовква добавил, что он будет символизировать начало реализации предложенной Украиной формулы мира и подведет итоги проделанной тяжелой работы.

Также заместитель главы ОП признал, что события на Ближнем Востоке влияют на приоритеты повестки дня стран региона, но в прошедших в октябре переговорах на Мальте принимали участие Саудовская Аравия, Бахрейн и Катар.

Нам не нужен саммит ради саммита. Речь идет о максимально широком привлечении лидеров стран Глобального Юга. Поэтому мы должны тщательно продумать время и место проведения саммита, – объясняет Жовква. Поделиться

Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на проведение Глобального саммита мира

По информации The Wall Street Journal, конфликт в Израиле не только отвлекает мировое сообщество от агрессии РФ против Украины, но и подрывает усилия Киева по привлечению новых союзников для реализации собственных мирных инициатив.

Отмечается, что после успешных конференций в Дании, Саудовской Аравии и Мальте украинские и европейские дипломаты и чиновники планировали до конца года провести саммит мировых лидеров для обсуждения украинской Формулы мира.

Однако, как отмечают журналисты издания, западные дипломаты очень сомневаются в проведении такого саммита.

Украина и западные партнеры рассчитывали привлечь на свою сторону такие страны, как Саудовская Аравия, Индонезия, вероятно, Китай, занимающие сейчас нейтральную позицию.

Однако конфликт в Израиле все усложнил.

Авторы материала отмечают, что война в Израиле создала новые противоречия между западными странами и ведущими государствами арабского мира.

Эти страны Украина стремилась бы привлечь на свою сторону, но это почти невозможно.

Журналисты издания The Financial Times отмечают, что разрешенный ХАМАС конфликт против Израиля похоронил месяцы работы по привлечению развивающихся стран на сторону Киева.

Гуманитарный кризис в секторе Газа в развивающихся странах сравнивают с украинской ситуацией и обвиняют в лицемерии западные страны, в основном поддержали Израиль.