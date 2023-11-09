В ОП спрогнозували терміни проведення Глобального саміту миру

За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, Глобальний самит миру, який Україна планувала провести цієї осені, тепер може відбутись на початку наступного року.

Що відомо про перенесення термінів проведення Глобального саміту миру

Жовква зазначив, що Україна працює над проведенням четвертої зустрічі радників керівників держав на прикінці листопада чи на початку грудня.

За його словами, Глобальний саміт миру може пройти вже у лютому наступного року.

Представник ОП підкреслив, що саміт обов’язково відбудеться.

Жовква додав, що він символізуватиме початок реалізації запропонованої Україною формули миру і підіб’є підсумки виконаної важкої роботи.

Також заступник глави ОП визнав, що події на Близькому Сході впливають на пріоритети порядку денного країн регіону, але в переговорах на Мальті, які пройшли у жовтні, брали участь Саудівська Аравія, Бахрейн і Катар.

Нам не потрібен саміт заради саміту. Йдеться про максимально широке залучення лідерів країн Глобального Півдня. Тому ми маємо ретельно продумати час та місце проведення саміту, - пояснює Жовква. Поширити

Як конфлікт на Близькому Сході вплинув на проведення Глобального саміту миру

За інформацією The Wall Street Journal, конфлікт в Ізраїлі не тільки відвертає увагу світової спільноти від агресії РФ проти України, але й підриває зусилля Києва щодо залучення нових союзників для реалізації власних мирних ініціатив.

Зазначається, що після успішних конференцій у Данії, Саудівській Аравії та на Мальті українські та європейські дипломати та посадовці планували до кінця року провести саміт світових лідерів для обговорення української Формули миру.

Однак наразі, як зазначають журналісти видання, західні дипломати дуже сумніваються у проведенні такого саміту.

Україна та західні партнери розраховували залучити на свою сторону такі країни, як Саудівська Аравія, Індонезія, ймовірно, Китай, які наразі займають нейтральну позицію.

Однак конфлікт в Ізраїлі все ускладнив.

Автори матеріалу зазначають, що наразі війна в Ізраїлі створила нові протиріччя між західними країнами та провідними державами арабського світу.

Ці країни Україна прагнула б залучити на свою сторону, але наразі це майже неможливо.

Журналісти видання The Financial Times зазначають, що розв’язаний ХАМАС конфлікт проти Ізраїля поховав місяці роботи із залучення країн, що розвиваються на бік Києва.

Гуманітарну кризу в секторі Газа в країнах, що розвиваються, порівнюють з українською ситуацією і звинувачують в лицемірстві західні країни, в основному підтримали Ізраїль.