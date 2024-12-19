В Перу родился первый в мире ребенок, зачатый с использованием революционной технологии фертильности с использованием стволовых клеток для формирования эмбриона вне организма женщины.

Что известно о первом ребенке, рожденном по технологии искусственного оплодотворения

По словам разработчиков революционной технологии, она наиболее быстрой, безопасной и доступной по сравнению с традиционным экстракорпоральным оплодотворением.

Новая методика получила название Fertilo и разработана компанией Gameto.

Она преодолевает основные проблемы традиционного ЭКО, такие как длительные циклы лечения, значительные побочные эффекты, эмоциональное и физическое напряжение. Fertilo обеспечивает потенциально более быстрое, безопасное и доступное решение для семей. Рождение первого ребенка, зачатого таким методом, знаменует поворотный момент в репродуктивном здоровье и подчеркивает огромный потенциал нашей технологии, заявила гендиректор и соучредитель Gameto, доктор Дина Раденкович. Поделиться

Искусственное оплодотворение

Отмечается, что при традиционном экстракорпоральном оплодотворении яичники стимулируют производить больше яйцеклеток, чем обычно посредством введения одной или двух гормональных инъекций в день.

Иногда цикл лечения требует использования до 90 инъекций.

Зрелые яйцеклетки отбирают из яичников и оплодотворяют спермой в лаборатории.

Оплодотворенная яйцеклетка (эмбрион) находится в лаборатории до пяти дней, а затем ее переносят в матку в надежде, что наступит беременность. Полный цикл ЭКО занимает около двух-трех недель.

Среди недостатков этой процедуры — отсутствие гарантий по рождению ребенка.

Кроме того, гормональные инъекции могут вызвать синдром гиперстимуляции яичников, при котором они становятся отечными и болезненными.

К тому же пары, проходящие эту процедуру, испытывают физический и эмоциональный стресс. Его влечет, в частности, и немалая стоимость ЭКО.

Какие преимущества имеет искусственное оплодотворение по сравнению с экстракорпоральным

В отличие от традиционного ЭКО процедура искусственного оплодотворения Fertilo использует опорные клетки яичников, которые были получены из человеческих индуцированных плюрипотентных стволовых клеток и сочетает их с незрелой яйцеклеткой, имитируя естественный процесс созревания яйцеклетки в лаборатории.

По результатам исследований было установлено, что оплодотворение таким образом значительно улучшает процесс формирования и развития эмбриона.

Кроме того, разработчики утверждают, что процедура Fertilo позволяет уменьшить количество необходимых гормональных инъекций на 80% по сравнению с традиционным ЭКО.

Способность яйцеклетки созревать вне организма при минимальном гормональном вмешательстве значительно снижает такие риски как синдром гиперстимуляции яичников и смягчает побочные эффекты, вызванные высокими дозами гормонов. Fertilo — это большое достижение для женщин, которые не могут терпеть или не хотят нести бремя традиционного протокола ЭКО. Эта технология дает надежду и новые возможности большему количеству пациентов, — объясняет руководитель исследования доктор Луис Гузман. Поделиться

Gameto имеет регуляторное разрешение на проведение процедуры Fertilo в Австралии, Японии, Аргентине, Парагвае, Мексике и Перу. В США компания готовится к третьей фазе испытаний.