У Перу народилась перша у світі дитина, зачата із використанням революційної технології фертильності із використанням стовбурових клітин для формування ембріону поза межами організму жінки.
Головні тези:
- Перша дитина, зачата за допомогою технології штучного запліднення Fertilo, відкрила нову еру в репродуктивному здоров'ї.
- Методика Fertilo компанії Gameto надає швидше, безпечніше та доступніше рішення для сімей, які мріють про дитину.
- Штучне запліднення Fertilo використовує стовбурові клітини для формування ембріону поза межами організму, зменшуючи кількість необхідних гормональних ін'єкцій на 80%.
- Процедура Fertilo дозволяє уникнути ризиків синдрому гіперстимуляції яєчників та має менші побічні ефекти, порівняно з традиційним екстракорпоральним заплідненням.
- Gameto має дозвіл на проведення процедури Fertilo у кількох країнах світу, що відкриває нові можливості для пацієнтів з проблемами репродуктивного здоров'я.
Що відомо про першу дитину, народжену за технологією штучного запліднення
За словами розробників революційної технології, вона є найбільш швидкою, безпечною та доступною у порівнянні з традиційним екстракорпоральним заплідненням.
Нова методика отримала назву Fertilo і була розроблена компанією Gameto.
Зазначається, що під час традиційного екстракорпорального запліднення яєчники стимулюють виробляти більше яйцеклітин, ніж зазвичай за допомогою введення однієї або двох гормональних ін’єкцій на день.
Іноді цикл лікування вимагає використання до 90 ін’єкцій.
Зрілі яйцеклітини відбирають із яєчників і запліднюють спермою в лабораторії.
Запліднена яйцеклітина (ембріон) перебуває у лабораторії до п’яти днів, а тоді її переносять у матку в надії, що вагітність настане. Повний цикл ЕКЗ займає близько двох-трьох тижнів.
Серед недоліків цієї процедури — відсутність гарантій щодо народження дитини.
Крім того, гормональні ін’єкції можуть спричинити синдром гіперстимуляції яєчників, при якому вони стають набряклими та болючими.
До того ж пари, які проходять цю процедуру, переживають фізичний та емоційний стрес. Його спричиняє, зокрема, й чимала вартість ЕКЗ.
Які переваги має штучне запліднення у порівнянні з екстракорпоральним
Навідміну від традиційного ЕКЗ, процедура штучного запліднення Fertilo використовує опорні клітини яєчників, які були отримані з людських індукованих плюрипотентних стовбурових клітин і поєднує їх з незрілою яйцеклітиною, імітуючи природний процес дозрівання яйцеклітини в лабораторії.
За результатами досліджень було встановлено, що запліднення у такий спосіб значно покращує процес формування і розвитку ембріона.
Окрім цього розробники стверджують, що процедура Fertilo дозволяє зменшити кількість необхідних гормональних ін’єкцій на 80%, порівняно з традиційним ЕКЗ.
Gameto має регуляторний дозвіл на проведення процедури Fertilo в Австралії, Японії, Аргентині, Парагваї, Мексиці та Перу. В США компанія готується до третьої фази випробувань.
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