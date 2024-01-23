Польские правоохранители приостановили расследование падения ракеты в Пшеводове в конце 2022 года, когда в польской приграничной деревне погибли двое мужчин.

Расследование падения ракеты в Пшеводове

Польская радиостанция RMF FM сообщает, что причиной приостановки расследования является "отсутствие какого-либо сотрудничества со стороны Украины по объяснению этой трагедии".

В прокуратуре Польши отметили, что приняли решение "в связи с долговременным препятствием в дальнейшем производстве, которое заключается в ожидании выполнения запросов о международной правовой помощи".

Польша обращалась к украинским властям много месяцев назад. Речь шла среди прочего о получении информации, которая позволит на 100% подтвердить, кто и откуда выпустил ракету.

RMF FM пишет, что приостановка производства означает, что невозможно окончательно установить обстоятельства этого события, а значит, указать, кто именно виноват в смерти граждан Польши.

В прошлом году заключение польских следователей показало, что это была украинская ракета ПВО, выпущенная во время массированного российского ракетного обстрела.

Падение ракеты в Пшеводове: что известно

15 ноября в Польше близ украинской границы упала и взорвалась ракета, убив двух мужчин 59 и 60 лет.

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что это была ракета российского производства от комплекса ПВО С-300, но неизвестно, кто ее запустил.

Украина попросила предоставить доступ к месту взрыва представителям Минобороны и ГНСУ.

Президент США Джо Байден заявил, что «ввиду траектории маловероятно, что ракету выпустили из России, но мы увидим».