Польські правоохоронці призупинили розслідування падіння ракети у Пшеводові наприкінці 2022 року, коли у польському прикордонному селі загинуло двоє чоловіків.
Розслідування падіння ракети у Пшеводові
Польська радіостанція RMF FM повідомляє, що причиною призупинення розслідування є “відсутність будь-якої співпраці з боку України щодо пояснення цієї трагедії”.
У прокуратурі Польщі зазначили, що ухвалили рішення "у зв'язку з довготривалою перешкодою у подальшому провадженні, яка полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу".
Польща зверталася до української влади багато місяців тому. Йшлося, серед іншого, про отримання інформації, яка дозволить на 100% підтвердити, хто і звідки випустив ракету.
RMF FM пише, що призупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини цієї події, а отже, вказати, хто саме винен у смерті громадян Польщі.
Минулого року висновок польських слідчих показав, що це була українська ракета ППО, випущена під час масованого російського ракетного обстрілу.
Падіння ракети у Пшеводові: що відомо
15 листопада у Польщі поблизу українського кордону впала та вибухнула ракета, вбивши двох чоловіків 59 та 60-ти років.
Президент Польщі Анджей Дуда тоді розповів, що це була ракета російського виробництва від комплексу ППО С-300, але невідомо, хто її запустив.
Україна попросила надати доступ до місця вибуху представникам Міноборони та ДПСУ.
Президент США Джо Байден заявив, що «зважаючи на траєкторію, малоймовірно, що ракету випустили з Росії, але ми побачимо».
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