Польські правоохоронці призупинили розслідування падіння ракети у Пшеводові наприкінці 2022 року, коли у польському прикордонному селі загинуло двоє чоловіків.

Розслідування падіння ракети у Пшеводові

Польська радіостанція RMF FM повідомляє, що причиною призупинення розслідування є “відсутність будь-якої співпраці з боку України щодо пояснення цієї трагедії”.

У прокуратурі Польщі зазначили, що ухвалили рішення "у зв'язку з довготривалою перешкодою у подальшому провадженні, яка полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу".

Польща зверталася до української влади багато місяців тому. Йшлося, серед іншого, про отримання інформації, яка дозволить на 100% підтвердити, хто і звідки випустив ракету.

RMF FM пише, що призупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини цієї події, а отже, вказати, хто саме винен у смерті громадян Польщі.

Минулого року висновок польських слідчих показав, що це була українська ракета ППО, випущена під час масованого російського ракетного обстрілу.

Падіння ракети у Пшеводові: що відомо

15 листопада у Польщі поблизу українського кордону впала та вибухнула ракета, вбивши двох чоловіків 59 та 60-ти років.

Президент Польщі Анджей Дуда тоді розповів, що це була ракета російського виробництва від комплексу ППО С-300, але невідомо, хто її запустив.

Україна попросила надати доступ до місця вибуху представникам Міноборони та ДПСУ.

Президент США Джо Байден заявив, що «зважаючи на траєкторію, малоймовірно, що ракету випустили з Росії, але ми побачимо».