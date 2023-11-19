В Польше разбился автобус с украинцами Есть погибшие

Автобус с украинскими попал в ДТП на территории Польши. В результате аварии погибли две женщины и ребенок.

Что известно о ДТП

По данным журналистов, ДТП произошло в воскресенье, 19 ноября, около 4:30 возле Грубешова (Люблинское воеводство). Известно, что автобус внезапно съехал налево и врезался в дерево на обочине.

В автобусе находились 10 человек, все граждане Украины. В результате аварии погибли две женщины и шестилетний ребенок. Их пытались реанимировать, но медики не смогли их спасти. Остальные пассажиры были доставлены в больницу.

Пока причины смертельного ДТП не установлены.

Украинцы в ДТП за границей

Напомним, 25 августа вблизи города Латизана на трассе A4 на севере Италии произошло ДТП. Автобус с украинскими туристами столкнулся с польской фурой. В результате аварии пострадали четверо украинцев.

Также в Турции столкнулись туристический микроавтобус и грузовик. В результате аварии погиб водитель и гид - гражданка Украины.

Кроме этого, 3 октября в районе Венеции Местре туристический автобус упал с эстакады. Погиб 21 человек, в том числе 5 украинцев.

Автобус транспортной компании La Linea, упавший у железнодорожного пути между Местре и Маргерой, был арендован туристами из кемпинга.

В результате аварии погиб 21 человек, двое из них дети, 15 получили ранения, 5 из которых в тяжелом состоянии.

Автобус ехал по эстакаде соединительной дороги, ведущей от Местре до Маргеры и автомагистрали А4, когда по неустановленным причинам, он пробил парапет и упал, оказавшись между составом и путями станции Местре, после чего загорелся.

Известно, что в автобусе находились граждане Украины, Германии и Франции. Выжили в крушении 18 пассажиров.