В Польше разбился автобус с украинцами Есть погибшие

Автобус с украинскими попал в ДТП на территории Польши. В результате аварии погибли две женщины и ребенок.
Что известно о ДТП
По данным журналистов, ДТП произошло в воскресенье, 19 ноября, около 4:30 возле Грубешова (Люблинское воеводство). Известно, что автобус внезапно съехал налево и врезался в дерево на обочине.
В автобусе находились 10 человек, все граждане Украины. В результате аварии погибли две женщины и шестилетний ребенок. Их пытались реанимировать, но медики не смогли их спасти. Остальные пассажиры были доставлены в больницу.
Пока причины смертельного ДТП не установлены.
Украинцы в ДТП за границей
Напомним, 25 августа вблизи города Латизана на трассе A4 на севере Италии произошло ДТП. Автобус с украинскими туристами столкнулся с польской фурой. В результате аварии пострадали четверо украинцев.
Также в Турции столкнулись туристический микроавтобус и грузовик. В результате аварии погиб водитель и гид - гражданка Украины.
Кроме этого, 3 октября в районе Венеции Местре туристический автобус упал с эстакады. Погиб 21 человек, в том числе 5 украинцев.
Автобус транспортной компании La Linea, упавший у железнодорожного пути между Местре и Маргерой, был арендован туристами из кемпинга.
В результате аварии погиб 21 человек, двое из них дети, 15 получили ранения, 5 из которых в тяжелом состоянии.
Автобус ехал по эстакаде соединительной дороги, ведущей от Местре до Маргеры и автомагистрали А4, когда по неустановленным причинам, он пробил парапет и упал, оказавшись между составом и путями станции Местре, после чего загорелся.
Известно, что в автобусе находились граждане Украины, Германии и Франции. Выжили в крушении 18 пассажиров.
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