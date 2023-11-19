У Польщі розбився автобус з українцями. Є загиблі

Автобус з українцями потрапив у ДТП на території Польщі. Внаслідок аварії загинули дві жінки та дитина.

Що відомо про ДТП

За даними журналістів, ДТП сталася в неділю, 19 листопада, близько 4:30 біля Грубешова (Люблінське воєводство). Відомо, що автобус раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.

В автобусі були 10 осіб, всі громадяни України. Внаслідок аварії загинули двоє жінок і шестирічна дитина. Їх намагалися реанімувати, але медики не змогли врятувати їх. Решту пасажирів доставили до лікарні.

Наразі причини смертельної ДТП не встановлено.

Українці в ДТП за кордоном

Нагадаємо, 25 серпня поблизу міста Латізана на трасі A4 на півночі Італії сталася ДТП. Автобус з українськими туристами зіштовхнувся з польською фурою. Внаслідок аварії постраждали четверо українців.

Також у Туреччині зіштовхнулися туристичний мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинув водій та гід - громадянка України.

Окрім цього 3 жовтня в районі Венеції Местре туристичний автобус впав з естакади. Загинула 21 людина, серед них 5 українців.

Автобус транспортної компанії La Linea, який впав біля залізничної колії між Местре та Маргерою, був орендований туристами з кемпінгу.

У результаті аварії загинула 21 особа, двоє з них діти, 15 отримали поранення, 5 з яких у тяжкому стані.

Автобус їхав естакадою сполучної дороги, яка веде від Местре до Маргери та автомагістралі А4, коли з невстановлений причин, він пробив парапет і впав, опинившись між складом і коліями станції Местре, після чого загорівся.

Відомо, що в автобусі були громадяни України, Німеччини та Франції. Вижили в катастрофі 18 пасажирів.