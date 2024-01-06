В Польше вспыхнул скандал на фоне призывов к чипированию мигрантов

В эфире частного консервативного телеканала TV Republika начали настаивать на том, чтобы мигрантов отправляли в Освенцим, а также татуировали и чипировали.

Скандальные предложения по поводу мигрантов в Польше: что происходит

Иностранные журналисты обратили внимание на то, что крайне неоднозначные заявления о мигрантах впервые были озвучены в эфире TV Republika.

Именно там проходила дискуссия о реформе предоставления убежища в Европейском Союзе, которая должна решить проблему с неконтролируемой нелегальной миграцией.

С самым жестким заявлением по этому поводу выступил сатирик и актер Ян Пьетшак.

У нас есть бараки для иммигрантов: в Аушвице, Майданеке, Треблинке, Штутгофе, – сказал Пьетшак, перечисляя концентрационные лагеря и лагеря смерти, действовавшие в оккупированной Польше во время Второй мировой войны. Поделиться

Как заявив последний, это якобы только "шутка".

Однако с аналогичными предложениями также выступил экс-редактор польского еженедельника Wprost Марек Крулль.

Он начал утверждать, что мигрантов можно "чиповать, как собак", но "было бы дешевле" сделать татуировку с их номерами на левой руке.

По словам программного директора TV Republika Михала Рахоня, его канал "является домом свободы слова, но также местом уважения к каждому человеку".

Как власти Польши отреагировали на скандальные предложения по поводу мигрантов

Одним из первых эти призывы подверг критике новый премьер Польши Дональд Туск.

Он назвал это вспышками ксенофобии, обратив внимание на то, что они являются результатом поощрения со стороны предыдущего правого правительства партии "Право и справедливость".

Кроме того, стало известно, что польская прокуратура уже приступила к проверке телеканала TV Republika.

Также СМИ столкнулось с бойкотом со стороны рекламодателей. От него отвернулись, например, IKEA, Carrefour и MasterCard.