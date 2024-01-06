У Польщі спалахнув скандал на тлі закликів до чипування мігрантів

В етері приватного консервативного телеканалу TV Republika почали наполягати на тому, щоб мігрантів відправляли до Освенцима, а також татуювали та чипували.

Скандальні пропозиції щодо мігрантів у Польщі: що відбувається

Іноземні журналісти звернули увагу на те, що вкрай неоднозначні заяви про мігрантів вперше озвучили в етері TV Republika.

Саме там відбувалася дискусія щодо реформи надання притулку в Європейському Союзі, яка має на меті розв’язати проблему з неконтрольованою нелегальною міграцією.

З найжорсткішою заявою з цього приводу виступив сатирик і актор Ян П’єтшак.

У нас є бараки для іммігрантів: в Аушвіці, Майданеку, Треблінці, Штутгофі, – сказав П’єтшак, перераховуючи концентраційні табори та табори смерті, які діяли в окупованій Польщі під час Другої світової війни. Поширити

Як зазначив згодом останній, це, мовляв, лише “жарт”.

Однак з аналогічними пропозиціями також виступив ексредактор польського щотижневика Wprost Марек Круль.

Він почав стверджувати, що мігрантів можна "чипувати, як собак", але "було б дешевше" витатуювати їхні номери на лівій руці.

За словами програмного директора TV Republika Міхала Рахоня, його канал "є домом свободи слова, але також місцем поваги до кожної людини".

Як влада Польщі відреагували на скандальні пропозиції щодо мігрантів

Одним з перших ці заклики розкритикував новий прем’єр Польщі Дональд Туск.

Він назвав це спалахами ксенофобії, звернувши увагу на те, що вони є результатом заохочення з боку попереднього правого уряду партії "Право і справедливість".

Окрім того, стало відомо, що польська прокуратура уже розпочала перевірку телеканалу TV Republika.

Також медіа стикнулося з бойкотом з боку рекламодавців. Від нього відвернулися, до прикладу, IKEA Carrefour і MasterCard.