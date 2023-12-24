В пользу подсанкционного олигарха. Raiffeisen Bank выводит часть активов из РФ

Банк пытается найти пути решения своих проблем с минимальными последствиями для всех сторон, но, похоже, в случае успеха всех транзакций у олигарха Олега Дерипаски, который находится под санкциями западных стран, появится возможность ликвидировать свою часть в банке.

Raiffeisen Bank выводит часть капитала из России

Raiffeisen Bank international AG планирует из-за сложных транзакций вывести часть активов из России. Ряд транзакций ведет к выгоде приближенного к Олегу Дерипаске лица.

Об этом пишет Bloomberg.

Райффайзен сообщил, что его российское подразделение согласилось купить почти 28% акций австрийской строительной компании Strabag SE, которая недавно принадлежала находящемуся под санкциями бизнесмену Олегу Дерипаске. Затем он планирует передать холдинг материнской компании в Вене в виде дивидендов в натуральной форме.

Соглашение поможет решить головную боль для Райффайзен, которая уже почти два года бесполезно рассматривает варианты продажи или выделения своей российской дочерней компании, которая является самой прибыльной в банке. Бизнес накопил более 3 млрд евро прибыли, которую он не может перечислить из-за ограничений Москвы на выплату дивидендов, – пишет издание. Поделиться

В случае успеха банк должен вернуть в материнскую компанию половину от 3 млрд евро.

Банк пытается найти пути решения своих проблем с минимальными последствиями для всех сторон, но, похоже, в случае успеха всех транзакций в Дерипаски появится возможность ликвидировать свою часть в банке.

Raiffeisen Bank исключен из списка спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции изъяло австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны до момента проведения консультаций.

Удаление банка Нацагентством из списка обусловлено угрозой от Австрии сорвать новый пакет санкций ЕС, если "Райффайзен" будет оставаться в списке, об этом пишет Reuters. Удаление будет продолжаться в течение двусторонних консультаций с привлечением Еврокомиссии.

Австрийский банк пообещал выйти с рынка РФ сразу после вторжения, но до конца 2023 года не намерен этого делать и задерживает сроки.

Главный исполнительный директор Raiffeisen Bank International (RBI) Иоганн Штробль заявил, что обособление крупных операций банка в РФ до конца года маловероятно, отступив от предыдущих прогнозов.