На користь підсанкційного олігарха. Raiffeisen Bank виводить частину активів з РФ

Банк намагається знайти шляхи для вирішення своїх проблем з мінімальними наслідками для всіх сторін, але, схоже, у разі успіху усіх транзакцій у олігарха Олега Дерипаски, який знаходиться під санкціями західних країн, зʼявиться можливість ліквідувати свою частину в банку.

Raiffeisen Bank виводить частину капіталу з Росії

Raiffeisen Bank international AG планує через складні транзакції вивести частину активів з Росії. Низка транзакцій веде до вигоди наближеної до Олега Дерипаски особи.

Про це пише Bloomberg.

Райффайзен повідомив, що його російський підрозділ погодився купити майже 28% акцій австрійської будівельної компанії Strabag SE, яка донедавна належала бізнесмену Олегу Дерипасці, що перебуває під санкціями. Потім він планує передати холдинг материнській компанії у Відні у вигляді дивідендів у натуральній формі.

Угода допоможе вирішити головний біль для Райффайзен, який вже майже два роки марно розглядає варіанти продажу або виділення своєї російської дочірньої компанії, яка є найприбутковішою в банку. Бізнес накопичив понад 3 млрд євро прибутку, які він не може переказати через обмеження Москви на виплату дивідендів, – пише видання. Поширити

У разі успіху банк має повернути до материнської компанії половину від 3 млрд євро.

Банк намагається знайти шляхи для вирішення своїх проблем з мінімальними наслідками для всіх сторін, але, схоже, у разі успіху усіх транзакцій у Дерипаски зʼявиться можливість ліквідувати свою частину в банку.

Raiffeisen Bank вилучено зі списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій.

Вилучення банку Нацагентством зі списку зумовлено погрозою від Австрії зірвати новий пакет санкцій ЄС, якщо "Райфайзен" залишатиметься у списку, про це пише Reuters. Вилучення триватиме протягом двосторонніх консультацій із залученням Єврокомісії.

Австрійський банк пообіцяв вийти з ринку РФ одразу після вторгнення, але до кінця 2023 року не збирається цього робити та затримує терміни.

Головний виконавчий директор Raiffeisen Bank International (RBI) Йоганн Штробль заявив, що відокремлення великих операцій банку в РФ до кінця року малоймовірне, відступивши від попередніх прогнозів.