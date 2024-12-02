По словам заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, в правительстве уже наработали законопроект о внедрении платных автомагистралей в Украине.

Что известно о работе правительства по внедрению платных дорог в Украине

Деркач отметил, что проводится анализ трафика шести ключевых магистралей для оценки целесообразности внедрения платных дорог.

Вопрос платных дорог — это требование ЕС. У нас есть наработанный законопроект по этому поводу и сейчас мы работаем над его воплощением… Для того чтобы сделать качественную дорогу, нужно провести анализ интенсивности движения, сейчас такой анализ ведется по 6 дорогам, чтобы запустить механизм платных дорог. Говорим с инвесторами, есть договоренности с ЕИБ, — подчеркнул Деркач. Поделиться

Платные дороги

Он отметил, что по результатам анализа транспортного трафика будут приниматься соответствующие решения, однако Украина активно двигается в направлении внедрения платных дорог.

Рано или поздно платные дороги все равно будут, — объясняет Деркач. Поделиться

Что известно о предыдущих проектах по внедрению платных дорог в Украине

В 2020 году правительство уже утверждало стоимость проезда по платным дорогам на уровне от 80 копеек за километр.

Согласно тогдашнему постановлению Кабмина, ставка платы за каждый километр расстояния (в евро) должна составлять: