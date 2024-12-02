По словам заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, в правительстве уже наработали законопроект о внедрении платных автомагистралей в Украине.
Главные тезисы
- Правительство Украины разрабатывает законопроект о внедрении платных автомагистралей в стране.
- Планируется внедрение платных дорог для соответствия требованиям ЕС и улучшения инфраструктуры.
- Проводится анализ трафика на шести ключевых дорогах для определения целесообразности внедрения платных дорог.
- Работа над законопроектом включает взаимодействие с инвесторами и договоренности с Европейским инвестиционным банком.
- Планируемая стоимость проезда по предыдущим проектам платных дорог составляла от 80 копеек за километр для различных типов транспортных средств.
Что известно о работе правительства по внедрению платных дорог в Украине
Деркач отметил, что проводится анализ трафика шести ключевых магистралей для оценки целесообразности внедрения платных дорог.
Он отметил, что по результатам анализа транспортного трафика будут приниматься соответствующие решения, однако Украина активно двигается в направлении внедрения платных дорог.
Что известно о предыдущих проектах по внедрению платных дорог в Украине
В 2020 году правительство уже утверждало стоимость проезда по платным дорогам на уровне от 80 копеек за километр.
Согласно тогдашнему постановлению Кабмина, ставка платы за каждый километр расстояния (в евро) должна составлять:
для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, легковых автомобилей — 0,023;
для легковых автомобилей с прицепом с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т — 0,023;
для грузовых авто с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т; автопоездов с разрешенной максимальной массой до 12 т; автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 и с разрешенной максимальной массой не более 12 т — 0,045;
для грузовых авто и автопоездов с разрешенной максимальной массой свыше 12 т, автобусов с количеством мест для сидения более 29 и с разрешенной максимальной массой свыше 12 т.
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