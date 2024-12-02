В правительстве готовят законопроект о внедрении платных дорог в Украине
Категория
Экономика
Дата публикации

В правительстве готовят законопроект о внедрении платных дорог в Украине

Платные дороги
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Источник:  УНН

По словам заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, в правительстве уже наработали законопроект о внедрении платных автомагистралей в Украине.

Главные тезисы

  • Правительство Украины разрабатывает законопроект о внедрении платных автомагистралей в стране.
  • Планируется внедрение платных дорог для соответствия требованиям ЕС и улучшения инфраструктуры.
  • Проводится анализ трафика на шести ключевых дорогах для определения целесообразности внедрения платных дорог.
  • Работа над законопроектом включает взаимодействие с инвесторами и договоренности с Европейским инвестиционным банком.
  • Планируемая стоимость проезда по предыдущим проектам платных дорог составляла от 80 копеек за километр для различных типов транспортных средств.

Что известно о работе правительства по внедрению платных дорог в Украине

Деркач отметил, что проводится анализ трафика шести ключевых магистралей для оценки целесообразности внедрения платных дорог.

Вопрос платных дорог — это требование ЕС. У нас есть наработанный законопроект по этому поводу и сейчас мы работаем над его воплощением… Для того чтобы сделать качественную дорогу, нужно провести анализ интенсивности движения, сейчас такой анализ ведется по 6 дорогам, чтобы запустить механизм платных дорог. Говорим с инвесторами, есть договоренности с ЕИБ, — подчеркнул Деркач.

В Украине планируют ввести платные дороги
Платные дороги

Он отметил, что по результатам анализа транспортного трафика будут приниматься соответствующие решения, однако Украина активно двигается в направлении внедрения платных дорог.

Рано или поздно платные дороги все равно будут, — объясняет Деркач.

Что известно о предыдущих проектах по внедрению платных дорог в Украине

В 2020 году правительство уже утверждало стоимость проезда по платным дорогам на уровне от 80 копеек за километр.

Согласно тогдашнему постановлению Кабмина, ставка платы за каждый километр расстояния (в евро) должна составлять:

  • для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, легковых автомобилей — 0,023;

  • для легковых автомобилей с прицепом с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т — 0,023;

  • для грузовых авто с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т; автопоездов с разрешенной максимальной массой до 12 т; автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 и с разрешенной максимальной массой не более 12 т — 0,045;

  • для грузовых авто и автопоездов с разрешенной максимальной массой свыше 12 т, автобусов с количеством мест для сидения более 29 и с разрешенной максимальной массой свыше 12 т.

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