За словами заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача, в уряді вже напрацювали законопроєкт щодо впровадження платних автомагістралей в Україні.

Що відомо про роботу уряду над впровадженням платних доріг в Україні

Деркач зазначив, що наразі проводиться аналіз трафіку шести ключових магістралей для оцінки доцільності впровадження платних доріг.

Питання платних доріг — це вимога ЄС. У нас є напрацьований законопроєкт щодо цього і зараз ми працюємо над його втіленням…Для того, аби зробити якісну дорогу, потрібно провести аналіз інтенсивності руху, зараз такий аналіз ведеться по 6 дорогам, щоб запустити механізм платних доріг. Говоримо з інвесторами, є домовленості з ЄІБ, — підкреслив Деркач. Поширити

Платні дороги

Він зазначив, що за результатами аналізу транспортного трафіку будуть прийматись відповідні рішення, однак Україна активно рухається у напрямку впровадження платних доріг.

Рано чи пізно платні дороги все одно будуть, — пояснює Деркач. Поширити

Що відомо про попередні проєкти щодо впровадження платних доріг в Україні

У 2020 році уряд вже затверджував вартість проїзду по платних дорогах на рівні від 80 копійок за кілометр.

Відповідно до тодішньої постанови Кабміну, ставка плати за кожен кілометр відстані (в євро) мала складати: