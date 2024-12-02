В уряді готують законопроєкт щодо впровадження платних доріг в Україні
Категорія
Економіка
Дата публікації

В уряді готують законопроєкт щодо впровадження платних доріг в Україні

Платні дороги
Джерело:  УНН

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача, в уряді вже напрацювали законопроєкт щодо впровадження платних автомагістралей в Україні. 

Головні тези:

  • Уряд України готує законопроєкт щодо впровадження платних автомагістралей для виконання вимог ЄС.
  • Проводиться аналіз трафіку шести ключових доріг для оцінки доцільності впровадження платних доріг в Україні.
  • У роботі над втіленням законопроєкту беруть участь інвестори, є домовленості з ЄІБ.

Що відомо про роботу уряду над впровадженням платних доріг в Україні

Деркач зазначив, що наразі проводиться аналіз трафіку шести ключових магістралей для оцінки доцільності впровадження платних доріг.

Питання платних доріг — це вимога ЄС. У нас є напрацьований законопроєкт щодо цього і зараз ми працюємо над його втіленням…Для того, аби зробити якісну дорогу, потрібно провести аналіз інтенсивності руху, зараз такий аналіз ведеться по 6 дорогам, щоб запустити механізм платних доріг. Говоримо з інвесторами, є домовленості з ЄІБ, — підкреслив Деркач.

В Україні планують запровадити платні дороги
Платні дороги

Він зазначив, що за результатами аналізу транспортного трафіку будуть прийматись відповідні рішення, однак Україна активно рухається у напрямку впровадження платних доріг.

Рано чи пізно платні дороги все одно будуть, — пояснює Деркач.

Що відомо про попередні проєкти щодо впровадження платних доріг в Україні

У 2020 році уряд вже затверджував вартість проїзду по платних дорогах на рівні від 80 копійок за кілометр.

Відповідно до тодішньої постанови Кабміну, ставка плати за кожен кілометр відстані (в євро) мала складати:

  • для мотоциклів з причепом (коляскою) і без нього, легкових автомобілів — 0,023;

  • для легкових авто з причепом з кількістю місць для сидіння до 10 (включаючи водія), вантажних авто з дозволеною максимальною масою до 3,5 т — 0,023;

  • для вантажних авто з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 т, автопоїздів з дозволеною максимальною масою до 12 т, автобусів з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 і з дозволеною максимальною масою не більше 12 т — 0,045;

  • для вантажних авто і автопоїздів з дозволеною максимальною масою понад 12 т, автобусів з кількістю місць для сидіння більше 29 і з дозволеною максимальною масою понад 12 т.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Омелян розказав, скільки коштує ремонт доріг в Україні
Омелян розказав, скільки коштує ремонт доріг в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Що буде з ремонтом доріг - довгоочікувана заява Укравтодору
Що буде з ремонтом доріг - довгоочікувана заява Укравтодору
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський оцінив стан доріг під час поїздки до Буковелю
Зеленський оцінив стан доріг під час поїздки до Буковелю

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?