За словами заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача, в уряді вже напрацювали законопроєкт щодо впровадження платних автомагістралей в Україні.
Головні тези:
- Уряд України готує законопроєкт щодо впровадження платних автомагістралей для виконання вимог ЄС.
- Проводиться аналіз трафіку шести ключових доріг для оцінки доцільності впровадження платних доріг в Україні.
- У роботі над втіленням законопроєкту беруть участь інвестори, є домовленості з ЄІБ.
Що відомо про роботу уряду над впровадженням платних доріг в Україні
Деркач зазначив, що наразі проводиться аналіз трафіку шести ключових магістралей для оцінки доцільності впровадження платних доріг.
Він зазначив, що за результатами аналізу транспортного трафіку будуть прийматись відповідні рішення, однак Україна активно рухається у напрямку впровадження платних доріг.
Що відомо про попередні проєкти щодо впровадження платних доріг в Україні
У 2020 році уряд вже затверджував вартість проїзду по платних дорогах на рівні від 80 копійок за кілометр.
Відповідно до тодішньої постанови Кабміну, ставка плати за кожен кілометр відстані (в євро) мала складати:
для мотоциклів з причепом (коляскою) і без нього, легкових автомобілів — 0,023;
для легкових авто з причепом з кількістю місць для сидіння до 10 (включаючи водія), вантажних авто з дозволеною максимальною масою до 3,5 т — 0,023;
для вантажних авто з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 т, автопоїздів з дозволеною максимальною масою до 12 т, автобусів з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 і з дозволеною максимальною масою не більше 12 т — 0,045;
для вантажних авто і автопоїздів з дозволеною максимальною масою понад 12 т, автобусів з кількістю місць для сидіння більше 29 і з дозволеною максимальною масою понад 12 т.
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