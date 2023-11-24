В Раде ожидают от Генштаба плана войны — Арахамия
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В Раде ожидают от Генштаба плана войны — Арахамия

Давид Арахамия
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Источник:  online.ua

Верховная Рада ожидает, что Генеральный штаб предоставит ориентировочный план дальнейшего ведения развязанной Россией преступной войны.

Верховная Рада хочет от Генштаба плана дальнейшего ведения войны

По словам руководителя парламентской фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии в эфире передачи "Мосейчук+", Генеральный штаб должен подготовить для Совета ориентировочный план дальнейшего ведения войны.

Между тем вопрос о возможности ведения переговоров с Россией должен решаться путем референдума.

Арахамия отметил, что в Верховной Раде ожидают плана от Генштаба, поскольку стремятся понимать, сколько ресурсов необходимо будет для продолжения войны.

Нардеп не исключил, что уже в скором времени Украине придется самостоятельно искать финансовые средства для продолжения боевых действий.

Еще один вопрос, который очень горячий – сколько еще людей мобилизуют. Есть мобресурс, он известен. Но если делать ротацию, то нужно мобилизовать еще половину людей в Украине, а если нет – тогда они страдают. Что с этим делать, и хотя бы краткий план на год дайте, видите, дайте. говорим военному руководству. видения нет – живем как жили. А нас это не устраивает, потому что нам нужно готовиться, – подчеркнул Арахамия.

По его убеждению, Генштаб или другое военное ведомство должно составить план дальнейшего ведения войны в течение следующего года.

Что известно об ориентировочном плане дальнейшей войны

Надо план "я хочу следующий год воевать так, мне столько людей надо, а столько отпустить, а еще мне нужно столько денег", но этого никто в стране нет, - объясняет Арахамия.

Он выразил убеждение, что все руководство Украины настроено продолжать вооруженное сопротивление агрессии оккупационной армии РФ.

Сейчас я думаю, что все руководство в Украине думает о том, чтобы воевать. Почему? Потому что мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас позиция переговорная очень плохая. За что мы сейчас будем садиться? Я вообще считаю, что если бы не закончилась война, кроме полной победы должна проходить через референдум, - подчеркнул Арахамия.

По его мнению, если будут какие-то договоренности с РФ, которые заставят подписывать украинский парламент, то это приведет к уничтожению самого парламента.

Такие вещи нужно делать только через референдум. Когда народ скажет что "надо делать так", то я свое мнение задвину как можно дальше, а если скажут "депутаты решайте", то это не должно быть их решения - это вопрос каждого гражданина в отдельности, - отметил Арахамия.

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