В Раде ожидают от Генштаба плана войны — Арахамия

Верховная Рада ожидает, что Генеральный штаб предоставит ориентировочный план дальнейшего ведения развязанной Россией преступной войны.
Верховная Рада хочет от Генштаба плана дальнейшего ведения войны
По словам руководителя парламентской фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии в эфире передачи "Мосейчук+", Генеральный штаб должен подготовить для Совета ориентировочный план дальнейшего ведения войны.
Между тем вопрос о возможности ведения переговоров с Россией должен решаться путем референдума.
Арахамия отметил, что в Верховной Раде ожидают плана от Генштаба, поскольку стремятся понимать, сколько ресурсов необходимо будет для продолжения войны.
Нардеп не исключил, что уже в скором времени Украине придется самостоятельно искать финансовые средства для продолжения боевых действий.
По его убеждению, Генштаб или другое военное ведомство должно составить план дальнейшего ведения войны в течение следующего года.
Что известно об ориентировочном плане дальнейшей войны
Он выразил убеждение, что все руководство Украины настроено продолжать вооруженное сопротивление агрессии оккупационной армии РФ.
По его мнению, если будут какие-то договоренности с РФ, которые заставят подписывать украинский парламент, то это приведет к уничтожению самого парламента.
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