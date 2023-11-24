В Раде ожидают от Генштаба плана войны — Арахамия

Верховная Рада хочет от Генштаба плана дальнейшего ведения войны

По словам руководителя парламентской фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии в эфире передачи "Мосейчук+", Генеральный штаб должен подготовить для Совета ориентировочный план дальнейшего ведения войны.

Между тем вопрос о возможности ведения переговоров с Россией должен решаться путем референдума.

Арахамия отметил, что в Верховной Раде ожидают плана от Генштаба, поскольку стремятся понимать, сколько ресурсов необходимо будет для продолжения войны.

Нардеп не исключил, что уже в скором времени Украине придется самостоятельно искать финансовые средства для продолжения боевых действий.

Еще один вопрос, который очень горячий – сколько еще людей мобилизуют. Есть мобресурс, он известен. Но если делать ротацию, то нужно мобилизовать еще половину людей в Украине, а если нет – тогда они страдают. Что с этим делать, и хотя бы краткий план на год дайте, видите, дайте. говорим военному руководству. видения нет – живем как жили. А нас это не устраивает, потому что нам нужно готовиться, – подчеркнул Арахамия. Поделиться

По его убеждению, Генштаб или другое военное ведомство должно составить план дальнейшего ведения войны в течение следующего года.

Что известно об ориентировочном плане дальнейшей войны

Надо план "я хочу следующий год воевать так, мне столько людей надо, а столько отпустить, а еще мне нужно столько денег", но этого никто в стране нет, - объясняет Арахамия. Поделиться

Он выразил убеждение, что все руководство Украины настроено продолжать вооруженное сопротивление агрессии оккупационной армии РФ.

Сейчас я думаю, что все руководство в Украине думает о том, чтобы воевать. Почему? Потому что мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас позиция переговорная очень плохая. За что мы сейчас будем садиться? Я вообще считаю, что если бы не закончилась война, кроме полной победы должна проходить через референдум, - подчеркнул Арахамия. Поделиться

По его мнению, если будут какие-то договоренности с РФ, которые заставят подписывать украинский парламент, то это приведет к уничтожению самого парламента.