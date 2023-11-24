У Раді очікують від Генштабу на план щодо війни — Арахамія

Верховна Рада очікує, що Генеральний штаб надасть орієнтовний план подальшого ведення розв'язаної Росією злочинної війни.
Верховна Рада хоче від Генштабу план подальшого ведення війни
За словами керівника парламентської фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії в ефірі передачі "Мосейчук+"., Генеральний штаб має підготувати для Ради орієнтовний план подальшого ведення війни.
Між тим, питання щодо можливості веденння переговорів із Росією має вирішуватись шляхом референдуму.
Арахамія зазначив, що у Верховній Раді очікують на план від Генштабу, оскільки прагнуть розуміти, скільки ресурсів необхідно буде для продовження війни.
Нардеп не виключив, що вже незабаром Україні доведеться самостійно шукати фінансові кошти для продовження бойових дій.
На його переконання, Генштаб, чи інше військове відомство має скласти план подальшого ведення війни протягом наступного року.
Що відомо про орієнтовний план подальшої війни
Він висловив переконання, що наразі все керівництво України налаштоване продовжувати збройний опір агресії окупаційної армії РФ.
На його думку, якщо будуть якісь домовленості з РФ, які змусять підписувати український парламент то це призведе до знищення самого ж парламенту.
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