У Раді очікують від Генштабу на план щодо війни — Арахамія

Верховна Рада хоче від Генштабу план подальшого ведення війни

За словами керівника парламентської фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії в ефірі передачі "Мосейчук+"., Генеральний штаб має підготувати для Ради орієнтовний план подальшого ведення війни.

Між тим, питання щодо можливості веденння переговорів із Росією має вирішуватись шляхом референдуму.

Арахамія зазначив, що у Верховній Раді очікують на план від Генштабу, оскільки прагнуть розуміти, скільки ресурсів необхідно буде для продовження війни.

Нардеп не виключив, що вже незабаром Україні доведеться самостійно шукати фінансові кошти для продовження бойових дій.

Ще одне питання, яке дуже гаряче - скільки ще людей мобілізують. Є мобресурс, він відомий. Але якщо робити ротацію, то треба мобілізувати ще половину людей в Україні, а якщо ні - то тоді вони потерпають. Що з цим робити, і хоча б короткий план на рік дайте, бачення дайте. кажемо військовому керівництву. бачення немає - живемо як жили. А нас це не влаштовує, бо нам треба готуватись, - підкреслив Арахамія. Поширити

На його переконання, Генштаб, чи інше військове відомство має скласти план подальшого ведення війни протягом наступного року.

Що відомо про орієнтовний план подальшої війни

Треба план "я хочу наступний рік воювати так, мені стільки людей треба, а стільки відпустити, а ще мені треба стільки грошей", але цього ніхто немає в країні, - пояснює Арахамія. Поширити

Він висловив переконання, що наразі все керівництво України налаштоване продовжувати збройний опір агресії окупаційної армії РФ.

Зараз я думаю, що все керівництво в Україні думає про те, щоб воювати. Чому? Тому, що ми не можемо зараз сісти за стіл перемовин. У нас позиція перемовна дуже погана. За що ми зараз будемо сідати? Я взагалі вважаю, що якби не закінчилась війна, окрім повної перемоги, має проходити через референдум, - підкреслив Арахамія. Поширити

На його думку, якщо будуть якісь домовленості з РФ, які змусять підписувати український парламент то це призведе до знищення самого ж парламенту.