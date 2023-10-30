В Раде предлагают штрафовать за нарушение комендантского часа

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об установлении административной ответственности за нарушение комендантского часа. Штрафовать предлагают от 8500 до 17000 грн.

Какие штрафы предлагают за нарушение комендантского часа

Законопроект №10195 наработали совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины.

Целью законопроекта указывают установление административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа.

Также наказывать предлагают нарушения субъектом хозяйствования специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.

На граждан-нарушителей будут налагать штраф от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8500 до 17 000 грн).

На субъекты хозяйствования – от трех тысяч до шести тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 000 до 102 000 грн).

Комендантский час в Украине

Во время военного положения в Украине действует комендантский час: