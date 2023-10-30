У Раді пропонують штрафувати за порушення комендантської години

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Штрафувати пропонують від 8500 до 17 000 грн.

Які штрафи пропонують за порушення комендантської години

Законопроєкт №10195 напрацьовали спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України.

Метою законопроєкту вказують встановлення адміністративної відповідальності за порушення громадянами комендантської години.

Також карати пропонують порушення суб’єктом господарювання спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

На громадян-порушників будуть накладати штраф від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17 000 грн).

На суб’єкти господарювання - від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 до 102 000 грн).

Комендантська година в Україні

Під час воєнного стану в Україні діє коменданстька година: