В результате атаки армии РФ по Кропивницкому пострадали энергообъекты

В результате обстрела преступной армией РФ Кропивницкого в Кировоградской области пострадали несколько объектов энергетики.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Кропивницкому

По информации руководителя Кировоградской ОВА Андрея Райковича, во время атаки по Кропивницкому российские оккупанты вероятно использовали ракету Х-59.

По результатам атаки повреждения получили несколько зданий предприятий, принадлежащих местным энергетическим компаниям.

При этом Райкович отметил, что наиболее трагичным являются погибшие и пострадавшие в результате вражеской атаки.

Восемь рабочих с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Один рабочий, к сожалению, погиб. Он работал автослесарем, – сообщил руководитель Кировоградской ОВА. Поделиться

Отмечается, что все пострадавшие получили осколочные ранения.

Медики областной больницы и БСМП оперативно оказали помощь. Все, кто нуждался в стационарной помощи, на попечении врачей, - подчеркнул Райкович. Поделиться

На объектах, по данным председателя ОВА, сейчас работают работники ГСЧС.

Пожар одного автомобиля оперативно ликвидирован. Продолжается обследование нескольких частично разрушенных построек. Также была повреждена линия электропередач. В отдельных районах города были перебои с электроснабжением и водой, но все восстановлено, - отметил Райкович. Поделиться

Что известно об инцидентах в других регионах Украины

По информации представителей ГСЧС и местных пабликов в Черкасской области, в городе Канев 4 декабря вспыхнул мощный пожар на местном предприятии.

Спасатели сообщают, что сегодня утром получили уведомление о пожаре на территории одного из предприятий в городе Канев.

Бойцы ГСЧС установили, что огонь охватил кровлю, площадь пожара достигает около 200 квадратных метров. Объявлен повышенный номер вызова. Пожар пытаются ликвидировать.

Местные Telegram-каналы пишут, что в Каневе горит сырзавод.

Пожар достаточно мощный и сопровождается черным дымом. Она видна из разных районов города.