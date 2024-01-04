В результате атаки армии РФ по Кропивницкому пострадали энергообъекты

В результате обстрела преступной армией РФ Кропивницкого в Кировоградской области пострадали несколько объектов энергетики.
Что известно о последствиях атаки армии РФ по Кропивницкому
По информации руководителя Кировоградской ОВА Андрея Райковича, во время атаки по Кропивницкому российские оккупанты вероятно использовали ракету Х-59.
По результатам атаки повреждения получили несколько зданий предприятий, принадлежащих местным энергетическим компаниям.
При этом Райкович отметил, что наиболее трагичным являются погибшие и пострадавшие в результате вражеской атаки.
Отмечается, что все пострадавшие получили осколочные ранения.
На объектах, по данным председателя ОВА, сейчас работают работники ГСЧС.
Что известно об инцидентах в других регионах Украины
По информации представителей ГСЧС и местных пабликов в Черкасской области, в городе Канев 4 декабря вспыхнул мощный пожар на местном предприятии.
Спасатели сообщают, что сегодня утром получили уведомление о пожаре на территории одного из предприятий в городе Канев.
Бойцы ГСЧС установили, что огонь охватил кровлю, площадь пожара достигает около 200 квадратных метров. Объявлен повышенный номер вызова. Пожар пытаются ликвидировать.
Местные Telegram-каналы пишут, что в Каневе горит сырзавод.
Пожар достаточно мощный и сопровождается черным дымом. Она видна из разных районов города.
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