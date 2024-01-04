Внаслідок атаки армії РФ по Кропивницькому постраждали енергооб'єкти

Внаслідок обстрілу злочинною армією РФ Кропивницького у Кіровоградській області постраждали кілька об'єктів енергетики.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Кропивницькому

За інформацією керівника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, під час атаки по Кропивницькому російські окупанти ймовірно використовували ракету Х-59.

За результатами атаки пошкодження отримали кілька будівель підприємств, що належать місцевим енергетичним компаніям.

При цьому Райкович зазначив, що найбільш трагічним є загиблі та постраждалі внаслідок ворожої атаки.

Вісім робітників з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в лікарню. Один робітник, на жаль загинув. Він працював автослюсарем, - повідомив керівник Кіровоградської ОВА. Поширити

Зазначається, що всі постраждалі отримали осколкові поранення.

Медики обласної лікарні та ЛШМД оперативно надали допомогу. Всі, хто потребував стаціонарної допомоги, під опікою лікарів, - підкреслив Райкович. Поширити

На об’єктах, за даними голови ОВА, наразі досі працюють працівники ДСНС.

Пожежу одного автомобіля оперативно ліквідовано. Триває обстеження кількох частково зруйнованих будівель. Також було пошкоджено лінію електропередач. В окремих районах міста були перебої з електропостачанням і водою, але наразі все відновлено, - зазначив Райкович. Поширити

Що відомо про інциденти в інших регіонах України

За інформацією представників ДСНС та місцевих пабліків у Черкаській області, у місті Канів 4 грудня спалахнула потужна пожежа на місцевому підприємстві.

Рятувальники повідомляють, що сьогодні зранку отримали повідомлення про пожежу на території одного з підприємств у місті Канів.

Бійці ДСНС встановили, що вогонь охопив покрівлю, площа пожежа сягає близько 200 квадратних метрів. Оголошено підвищений номер виклику. Наразі пожежу намагаються ліквідувати.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що у Каневі горить сирзавод.

Пожежа досить потужна і супроводжується чорним димом. Її видно з різних районів міста.