Армія РФ атакувала підприємство у Кропивницькому. Є жертви та постраждалі

Злочинна армія РФ обстріляла одне з підприємств у Кропивницькому. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та постраждалий.

Що відомо про наслідки обстрілу армією РФ Кропивницького

За інформацією керівника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, один з працівників підприємства внаслідок злочинної атаки армії РФ загинув та ще один - отримав поранення.

Після вибухів у Кропивницькому в деяких районах міста зникла електрика. Речниця "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко повідомила журналістам “Суспільного”, що інформації про аварійні відключення немає.

Що відомо про вимоги України до ООН стосовно злочинних атак армії РФ

За словами Уповноваженного Верховної Ради з питань прав людини Дмитра Лубінця, ООН має знайти більш дієві заходи впливу на Кремль на тлі масованих ракетних атак російської окупаційної армії по Україні.

Зокрема, Лубінець зазначає, що представники ООН мають публічно засудити злочинні атаки військових РФ по Україні.

Цілком очевидні речі — обстріли цивільної інфраструктури порушують не лише міжнародне право, а й фундаментальні засади гуманності та миру, за які виступає ООН, - підкреслив Лубінець. Поширити

Він наголосив, що міжнародне співтовариство має об'єднатися, щоб виключити Росію із Ради безпеки ООН та притягнути до відповідальності винних за удари по Україні.