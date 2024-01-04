Армия РФ атаковала предприятие в Кропивницком. Есть жертвы и пострадавшие

Преступная армия РФ обстреляла одно из предприятий в Кропивницком. В результате вражеской атаки погибший и пострадавший.

Что известно о последствиях обстрела армией РФ Кропивницкого

По информации руководителя Кировоградской ОВА Андрея Райковича, один из работников предприятия в результате преступной атаки армии РФ погиб и еще один получил ранения.

После взрывов в Кропивницком в некоторых районах города пропало электричество. Спикер "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко сообщила журналистам “Общественного”, что информации об аварийных отключениях нет.

Что известно о требованиях Украины к ООН по преступным атакам армии РФ

По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, ООН должна найти более действенные меры воздействия на Кремль на фоне массированных ракетных атак российской оккупационной армии по Украине.

В частности, Лубинец отмечает, что представители ООН должны публично осудить преступные атаки военных РФ по Украине.

Совершенно очевидны вещи — обстрелы гражданской инфраструктуры нарушают не только международное право, но и фундаментальные принципы гуманности и мира, за которые выступает ООН, - подчеркнул Лубинец. Поделиться

Он подчеркнул, что международное сообщество должно объединиться, чтобы исключить Россию из Совбеза ООН и привлечь к ответственности виновных за удары по Украине.