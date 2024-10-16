В России ликвидировали полковника-спецназовца. Что известно

В Подмосковье утром 16 октября был застрелен 44-летний заместитель начальника одной из воинских частей полковник Никита Кленков.

Ликвидация российского полковника Кленкова под Москвой

Неизвестный выстрелил в машину Кленкова на дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа Московской области.

Кленков погиб на месте, его внедорожник продолжал движение, пока не врезался в забор дома.

РосСМИ пишут, что стрелок ждал Кленкова на въезде в Меленки. Как только он увидел машину, открыл огонь из пистолета. В общей сложности он выпустил восемь шаров в машину полковника.

Есть данные, что Никита Кленков служил в одном из подразделений русских спецназовцев. Он вернулся с войны России против Украины неделю назад.

После убийства полковника ВС РФ полицейские начали разыскивать пешехода. По основной версии убийца добрался до села Меленки пешком. Поделиться

В первые часы правоохранители ввели план "Перехват" — они останавливали все автомобили и ухаживали за ними. 100% из них оказались "чистыми", принадлежали жителям села.

Стрелец пришел в деревню, где жил военнослужащий, пешком через лес. Аналогичным образом действовал киллер, застреливший бывшего украинского депутата Киву в декабре 2023 года — пули попали в грудь и голову, пишут российские пропагандисты.

СБУ прокомментировала ликвидацию Киева

Коллаборанта и госпредателя Илью Киву убили в Московской области во время прогулки. CБУ впервые прокомментировала ликвидацию преступника.

Там отметили, что СБУ проводит очень много успешных спецопераций, в том числе тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины.

Василий Малюк неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления: и перед Богом, и перед украинским народом по закону и по морали. Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы только подтверждает эти слова, отметили в СБУ.

Также в Службе безопасности отметили, что все детали спецопераций СБУ общество узнает после Победы.