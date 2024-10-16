У Росії ліквідували полковника-спецпризначенця. Що відомо

У Підмосков'ї вранці 16 жовтня застрелили 44-річного заступника начальника однієї із військових частин полковника Микиту Кленкова.

Ліквідація російського полковника Кленкова під Москвою

Невідомий вистрілив у машину Кленкова на дорозі у селі Меленки Солнєчногорського міського округу Московської області.

Кленков загинув на місці, його джип продовжував рух, поки не врізався у паркан будинку.

РосЗМІ пишуть, що стрілець чекав Кленкова на в'їзді в Меленки. Як тільки він побачив машину — відкрив вогонь із пістолета. Загалом він випустив вісім куль у машину полковника.

Є дані, що Микита Кленков служив в одному з підрозділів російських спецпризначенців. Він повернувся з війни Росії проти України тиждень тому.

Після вбивства полковника ЗС РФ поліцейські почали розшукувати пішохода. За основною версією вбивця дістався до села Меленки пішки. Поширити

У перші години правоохоронці запровадили план "Перехоплення" — вони зупиняли всі автомобілі та доглядали їх. 100% із них виявилися "чистими", належали мешканцям села.

Стрілець прийшов до села, де жив військовослужбовець, пішки через ліс. Аналогічним чином діяв кілер, який застрелив колишнього українського депутата Ківу у грудні 2023 року — кулі влучили у груди та голову, пишуть російські пропагандисти.

СБУ прокоментувала ліквідацію Киви

Колаборанта й держзрадника Іллю Киву вбили в Московській області під час прогулянки. CБУ вперше прокоментувала ліквідацію злочинця.

Там зазначили, що СБУ проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України.

Василь Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом — по закону і по моралі. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова, — зазначили в СБУ.

Також у Службі Безпеки зазначили, що всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після Перемоги.