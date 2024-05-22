Захватчики приступили к России строительство фильтрационных "модульных домов" для украинцев под видом детских пионерских лагерей.

Модульные дома будут вмещать сотни "посетителей"

Центр национального сопротивления сообщает о строительстве фильтрационных лагерей для украинцев. Речь идет о Поволжье (Россия), где сейчас развернулось масштабное строительство так называемых детских пионерских лагерей.

Это быстромонтажные модульные домики, скорее бараки, вмещающие сотни людей.

В сообщении акцентируется внимание, что Москва строит систему таких лагерей с начала оккупации Украины.

В фильтрационных зонах враг проверяет украинцев на лояльность оккупационным властям РФ.

В то же время благодаря лагерям захватчики пытаются создать базу данных населения.

В последнее время на временно подконтрольной оккупационным войскам территории Украины наблюдается усиление фильтрационных мер. Особо жесткие проверки наблюдаются на Юге Украины.

Отметим, что местное население на оккупированных территориях Украины отказывается переходить на русский язык, что разочаровывает оккупационные власти, которые рассматривают возможность создания языковых курсов, чтобы заставить украинцев улучшить свой русский язык.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

Команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.