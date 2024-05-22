Загарбники розпочали у Росії будівництво фільтраційних "модульних будинків" для українців під виглядом дитячих піонерських таборів.

Модульні будинки вміщатимуть сотні "відвідувачів"

Центр національного спротиву повідомляє про будівництво фільтраційних таборів для українців. Йдеться про Поволжя (Росія), де зараз розгорнулося масштабне будівництво так званих дитячих піонерських таборів

Це швидкомонтажні модульні будиночки, швидше бараки, які вміщатимуть сотні людей.

У повідомленні акцентується, що Москва будує систему таких таборів від початку окупації України.

У фільтраційних зонах ворог перевіряє українців на лояльність окупаційній владі РФ.

Водночас завдяки таборам загарбники намагаються створити базу даних населення ТОТ.

Останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України.

Зазначимо, що місцеве населення на окупованих росією територіях України відмовляється переходити на російську мову, що розчаровує окупаційну владу, яка розглядає можливість створення мовних курсів, щоб змусити українців покращити свою російську мову.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

Команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.