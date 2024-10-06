Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сделал абсурдное заявление о том, что якобы ФИФА и УЕФА направили дерективу другим странам по поводу отказа сборной страны-агрессорки в проведении товарищеских матчей.
Главные тезисы
- Депутат Госдумы РФ обвинил ФИФА в давлении на другие страны и запрете товарищеских матчей со сборной России, вызвав издевательскую реакцию российских болельщиков.
- ФИФА и УЕФА критикуются за предполагаемые действия в отношении сборной России, вызывая недовольство и враждебность в стране.
- Российский депутат предлагает признать ФИФА враждебной организацией и продолжать участие сборной РФ в международных турнирах как ответ на ультиматумы и давление.
Россия обвиняет ФИФА и УЕФА в отказе других стран в проведении товарищеских матчей со сборной РФ
В частности, в проведении товарищеских встреч России уже отказали Пакистан и Танзания.
По его убеждению, именно из-за давления со стороны ФИФА и УЕФА другие страны якобы отказываются от товарищеских матчей со сборной страны-агрессоры.
В России призывают признать ФИФА враждебной организацией
Российский депутат заявил, что футбольный союз страны-агрессора должен определить друзей и врагов.
В комментариях болельщики высмеяли такие слова своего соотечественника.
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