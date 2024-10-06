В России выступили с циничными обвинениями в адрес ФИФА
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Спорт
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В России выступили с циничными обвинениями в адрес ФИФА

ФИФА
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Источник:  online.ua

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сделал абсурдное заявление о том, что якобы ФИФА и УЕФА направили дерективу другим странам по поводу отказа сборной страны-агрессорки в проведении товарищеских матчей.

Главные тезисы

  • Депутат Госдумы РФ обвинил ФИФА в давлении на другие страны и запрете товарищеских матчей со сборной России, вызвав издевательскую  реакцию российских болельщиков.
  • ФИФА и УЕФА критикуются за предполагаемые действия в отношении сборной России, вызывая недовольство и враждебность в стране.
  • Российский депутат предлагает признать ФИФА враждебной организацией и продолжать участие сборной РФ в международных турнирах как ответ на ультиматумы и давление.

Россия обвиняет ФИФА и УЕФА в отказе других стран в проведении товарищеских матчей со сборной РФ

В частности, в проведении товарищеских встреч России уже отказали Пакистан и Танзания.

Это шантаж и устрашение, хотя, по идее, такие спортивные организации наоборот должны способствовать налаживанию контактов в такие кризисные моменты и всячески поощрять такие товарищеские матчи. Но почему-то в ФИФА и УЕФА заняли совсем другую позицию, которая точно недружественная, — заявляет российский депутат.

РФ обвиняет ФИФА в причастности к отказу других стран от проведения товарищеских матчей со сборной РФ
ФИФА

По его убеждению, именно из-за давления со стороны ФИФА и УЕФА другие страны якобы отказываются от товарищеских матчей со сборной страны-агрессоры.

В общем ничего страшного не произойдет, справедливости ради надо сказать, что у нас сборная в любом случае очень высокого класса, игроки у нас хорошие. Да и чемпионат страны проходит на высоком уровне, к нам приезжают легионеры не только ради заработка, но и интриги в турнире и повышения спортивного мастерства, — цинично подчеркнул Свищев.

В России призывают признать ФИФА враждебной организацией

Российский депутат заявил, что футбольный союз страны-агрессора должен определить друзей и врагов.

Посоветую РФС продолжать миротворческую деятельность, однозначно нашей команде нужны международные матчи и участие в турнирах. Сегодня-завтра нас все равно восстановят. Важно, чтобы в этот момент сборная существовала, а для этого необходимо играть, — заявляет Свищев.

В комментариях болельщики высмеяли такие слова своего соотечественника.

Вчера только министр спорта сказал, что очередь стоит желающих играть с Россией и здесь правда просочилась", "Эталонный клоун", "Особенно зашла тема о "сегодня — завтра все равно восстановят", особенно в контексте высказываний Вяльбе, — отмечают россияне в комментариях.

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