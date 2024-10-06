Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сделал абсурдное заявление о том, что якобы ФИФА и УЕФА направили дерективу другим странам по поводу отказа сборной страны-агрессорки в проведении товарищеских матчей.

Россия обвиняет ФИФА и УЕФА в отказе других стран в проведении товарищеских матчей со сборной РФ

В частности, в проведении товарищеских встреч России уже отказали Пакистан и Танзания.

Это шантаж и устрашение, хотя, по идее, такие спортивные организации наоборот должны способствовать налаживанию контактов в такие кризисные моменты и всячески поощрять такие товарищеские матчи. Но почему-то в ФИФА и УЕФА заняли совсем другую позицию, которая точно недружественная, — заявляет российский депутат. Поделиться

ФИФА

По его убеждению, именно из-за давления со стороны ФИФА и УЕФА другие страны якобы отказываются от товарищеских матчей со сборной страны-агрессоры.

В общем ничего страшного не произойдет, справедливости ради надо сказать, что у нас сборная в любом случае очень высокого класса, игроки у нас хорошие. Да и чемпионат страны проходит на высоком уровне, к нам приезжают легионеры не только ради заработка, но и интриги в турнире и повышения спортивного мастерства, — цинично подчеркнул Свищев. Поделиться

В России призывают признать ФИФА враждебной организацией

Российский депутат заявил, что футбольный союз страны-агрессора должен определить друзей и врагов.

Посоветую РФС продолжать миротворческую деятельность, однозначно нашей команде нужны международные матчи и участие в турнирах. Сегодня-завтра нас все равно восстановят. Важно, чтобы в этот момент сборная существовала, а для этого необходимо играть, — заявляет Свищев. Поделиться

В комментариях болельщики высмеяли такие слова своего соотечественника.