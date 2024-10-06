У Росії виступили із цинічними звинуваченнями на адресу ФІФА
Категорія
Спорт
Дата публікації

У Росії виступили із цинічними звинуваченнями на адресу ФІФА

ФІФА
Джерело:  online.ua

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев зробив абсурдну заяву про те, що нібито ФІФА та УЄФА надіслали дерективу іншим країнам щодо відмови збірній країни-агресорки у проведенні товариських матчів. 

Головні тези:

  • Депутат Держдуми РФ робить абсурдні звинувачення щодо заборони з боку ФІФА іншим країнам у проведенні матчів із збірною Росії.
  • Футбольні організації повинні сприяти налагодженню спортивних контактів у кризові моменти, але у цьому випадку депутат вважає, що дії ФІФА та УЄФА недружні до Росії.
  • Вболівальники у коментарях висміяли звинувачення депутата та висловили своє глузливе ставлення до його заяв.

Росія звинувачує ФІФА та  УЄФА у відмові інших країн у проведенні товариських матчів зі збірною РФ

Зокрема, у проведенні товариських зустрічей Росії вже відмовили Пакистан та Танзанія.

Це шантаж і залякування, хоча, за ідеєю, такі спортивні організації навпаки повинні сприяти налагодженню контактів у такі кризові моменти і всіляко заохочувати такі товариські матчі. Але чомусь у ФІФА та УЄФА зайняли зовсім іншу позицію, яка є точно недружньою, — заявляє російський депутат.

РФ звинувачує ФІФА у причетності до відмови інших країн від проведення товариських матчей зі збірною РФ
ФІФА

На його переконання, саме через тиск збоку ФІФА та УЄФА інші країни нібито відмовляються від товариських матчів зі збірною країни-агресорки.

Загалом нічого страшного не станеться, заради справедливості треба сказати, що у нас збірна в будь-якому випадку дуже високого класу, гравці у нас хороші. Та й чемпіонат країни проходить на високому рівні, до нас приїжджають легіонери не тільки заради заробітку, а й заради інтриги у турнірі та підвищення спортивної майстерності, — цинічно підкреслив Свищев.

У Росії зазникають визнати ФІФА ворожою організацією

Російський депутат заявив, що футбольний союз країни-агресорки має визначити друзів і ворогів.

Пораджу РФС продовжувати миротворчу діяльність, однозначно нашій команді потрібні міжнародні матчі та участь у турнірах. Сьогодні-завтра нас все одно відновлять. Важливо, щоб на цей момент збірна існувала, а для цього необхідно грати, — заявляє Свищев.

У коментарях уболівальники висміяли такі слова свого співвітчизника.

Вчора тільки міністр спорту сказав, що черга стоїть охочих грати з Росією і тут правда просочилася", "Еталонний клоун", "Особливо зайшла тема про "сьогодні — завтра все одно відновлять", особливо в контексті висловлювань Вяльбе, — зазначають росіяни у коментарях.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
ЧС-2018 з футболу: кого підкупила Росія, щоб прийняти турнір ФІФА
ЧС-2018 з футболу: кого підкупила Росія, щоб прийняти турнір ФІФА
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Президент ФІФА Інфантіно потрапив у скандал через поведінку на похоронах Пеле
Президент ФІФА Інфантіно потрапив у скандал через поведінку на похоронах Пеле
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Помилка чи провокація. ФІФА опублікувала плакат ЧС-2024 з футзалу з гравцем збірної РФ
Футзал

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?