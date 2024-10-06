Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев зробив абсурдну заяву про те, що нібито ФІФА та УЄФА надіслали дерективу іншим країнам щодо відмови збірній країни-агресорки у проведенні товариських матчів.

Росія звинувачує ФІФА та УЄФА у відмові інших країн у проведенні товариських матчів зі збірною РФ

Зокрема, у проведенні товариських зустрічей Росії вже відмовили Пакистан та Танзанія.

Це шантаж і залякування, хоча, за ідеєю, такі спортивні організації навпаки повинні сприяти налагодженню контактів у такі кризові моменти і всіляко заохочувати такі товариські матчі. Але чомусь у ФІФА та УЄФА зайняли зовсім іншу позицію, яка є точно недружньою, — заявляє російський депутат. Поширити

ФІФА

На його переконання, саме через тиск збоку ФІФА та УЄФА інші країни нібито відмовляються від товариських матчів зі збірною країни-агресорки.

Загалом нічого страшного не станеться, заради справедливості треба сказати, що у нас збірна в будь-якому випадку дуже високого класу, гравці у нас хороші. Та й чемпіонат країни проходить на високому рівні, до нас приїжджають легіонери не тільки заради заробітку, а й заради інтриги у турнірі та підвищення спортивної майстерності, — цинічно підкреслив Свищев. Поширити

У Росії зазникають визнати ФІФА ворожою організацією

Російський депутат заявив, що футбольний союз країни-агресорки має визначити друзів і ворогів.

Пораджу РФС продовжувати миротворчу діяльність, однозначно нашій команді потрібні міжнародні матчі та участь у турнірах. Сьогодні-завтра нас все одно відновлять. Важливо, щоб на цей момент збірна існувала, а для цього необхідно грати, — заявляє Свищев. Поширити

У коментарях уболівальники висміяли такі слова свого співвітчизника.