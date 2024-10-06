Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев зробив абсурдну заяву про те, що нібито ФІФА та УЄФА надіслали дерективу іншим країнам щодо відмови збірній країни-агресорки у проведенні товариських матчів.
Головні тези:
- Депутат Держдуми РФ робить абсурдні звинувачення щодо заборони з боку ФІФА іншим країнам у проведенні матчів із збірною Росії.
- Футбольні організації повинні сприяти налагодженню спортивних контактів у кризові моменти, але у цьому випадку депутат вважає, що дії ФІФА та УЄФА недружні до Росії.
- Вболівальники у коментарях висміяли звинувачення депутата та висловили своє глузливе ставлення до його заяв.
Росія звинувачує ФІФА та УЄФА у відмові інших країн у проведенні товариських матчів зі збірною РФ
Зокрема, у проведенні товариських зустрічей Росії вже відмовили Пакистан та Танзанія.
На його переконання, саме через тиск збоку ФІФА та УЄФА інші країни нібито відмовляються від товариських матчів зі збірною країни-агресорки.
У Росії зазникають визнати ФІФА ворожою організацією
Російський депутат заявив, що футбольний союз країни-агресорки має визначити друзів і ворогів.
У коментарях уболівальники висміяли такі слова свого співвітчизника.
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