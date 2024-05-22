ФІФА представила офіційний постер чемпіонату світу 2024 з футзалу. На ньому розмістили гравця відстороненої збірної Росії.
Збірну РФ відсторонили від турнірів під егідою ФІФА
Збірна Росії відсторонена від усіх турнірів під егідою ФІФА у зв'язку з військовою агресією проти України. Змагання з футзалу не стали винятком для країни-терористки.
Зображення було на офіційному сайті ФІФА у розділі продажу квитків на чемпіонат світу.
Фото російського футболіста було зроблено на ЧС-2021 у Литві, де росіяни грали без прапора через допінговий скандал. На зображенні присутній гравець збірної країни-агресора Сергій Абрамов.
Замість герба на футболці росіянина присутній напис "Наши парні". Цілком ймовірно, що дизайнер не розібрався з якої збірної цей футболіст.
Через певний час російського футболіста прибрали з постера та замінили на португальця.
Чемпіонат світу з футзалу 2024 відбудеться в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня. Збірна України потрапила до числа 24 учасників. Жеребкування відбудеться 26 травня.
Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам та білорусам виступити на Олімпіаді-2024
Атлети з Росії та Білорусі були допущені до Олімпійських ігор у статусі "нейтральних". А вже у грудні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет офіційно дозволив росіянам та білорусам виступити на Олімпіаді-2024.
У відповідь на це рішення МОК в Україні розглядали варіант бойкоту Олімпіади — зокрема, можливість такого сценарію минулого року припускав виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.
У квітні очільник НОК України Вадим Гутцайт окреслив правила поводження спортсменів з "нейтральними" атлетами на Іграх. Серед них — не тиснути руку, не фотографуватися, не стояти поруч, не розмовляти.
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