Збірну РФ відсторонили від турнірів під егідою ФІФА

Збірна Росії відсторонена від усіх турнірів під егідою ФІФА у зв'язку з військовою агресією проти України. Змагання з футзалу не стали винятком для країни-терористки.

Зображення було на офіційному сайті ФІФА у розділі продажу квитків на чемпіонат світу.

Фото російського футболіста було зроблено на ЧС-2021 у Литві, де росіяни грали без прапора через допінговий скандал. На зображенні присутній гравець збірної країни-агресора Сергій Абрамов.

Сергій Абрамов

Замість герба на футболці росіянина присутній напис "Наши парні". Цілком ймовірно, що дизайнер не розібрався з якої збірної цей футболіст.

Через певний час російського футболіста прибрали з постера та замінили на португальця.

Гравець Португалії

Чемпіонат світу з футзалу 2024 відбудеться в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня. Збірна України потрапила до числа 24 учасників. Жеребкування відбудеться 26 травня.

Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам та білорусам виступити на Олімпіаді-2024

Атлети з Росії та Білорусі були допущені до Олімпійських ігор у статусі "нейтральних". А вже у грудні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет офіційно дозволив росіянам та білорусам виступити на Олімпіаді-2024.

У відповідь на це рішення МОК в Україні розглядали варіант бойкоту Олімпіади — зокрема, можливість такого сценарію минулого року припускав виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.