ФИФА представила официальный постер чемпионата мира 2024 года по футзалу. На нем разместили игрока отстраненной сборной России.

Сборную РФ отстранили от турниров под эгидой ФИФА

Сборная России отстранена от всех турниров под эгидой ФИФА в связи с военной агрессией против Украины. Соревнования по футзалу не стали исключением для страны-террористки.

Изображение было на официальном сайте ФИФА в разделе продаж билетов на чемпионат мира.

Фото российского футболиста было сделано на ЧМ-2021 в Литве, где россияне играли без флага из-за допингового скандала. На картинке присутствует игрок сборной страны-агрессора Сергей Абрамов.

Сергей Абрамов

Вместо герба на футболке россиянина присутствует надпись "Наши парни". По всей вероятности, дизайнер не разобрался из какой сборной этот футболист.

Через некоторое время российского футболиста убрали с постера и заменили португальцем.

Игрок Португалии

Чемпионат мира по футзалу 2024 года состоится в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября. Сборная Украины попала в число 24 участников. Жеребьевка состоится 26 мая.

Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде-2024

Атлеты из России и Белоруссии были допущены к Олимпийским играм в статусе "нейтральных". А уже в декабре 2023 Международный олимпийский комитет официально разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде-2024.

В ответ на это решение МОК в Украине рассматривали вариант бойкота Олимпиады — в частности, возможность такого сценария в прошлом году предполагал исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный.