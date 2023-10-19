В России задержана журналистка с гражданством США

В России задержала журналистка издания Радио Свобода Алса Курмашева, которая имеет гражданство США, из-за отсутствия регистрации, как иноагента.

Что известно о еще одном задержании журналиста в России

По информации представителей издания, Алса Курмашева работает журналистом в редакции на территории Татарстана и Башкортостана и на протяжении многих лет освещает проблемы национальных меньшинств.

20 мая этого года она по семейным обстоятельствам вынуждена была прилететь в Россию, однако во время обратной дороги ее задержали и выписали штраф.

Правоохранители заявили, что, имея российское гражданство, она не проинформировала также о наличии гражданства США.

В частности, во время задержания у журналистки изъяли оба паспорта. Ожидая возвращения документов, Курмашева вынуждена была оставаться в России, а 16 октября против нее возбудили еще одно уголовное дело - об отказе зарегистрироваться "иностранным агентом".

По этому обвинению ей грозит от денежного штрафа до пяти лет тюремного заключения.

Военные армии РФ собирают отпечатки пальцев жителей оккупированных территорий

По информации представителей Центра национального сопротивления, военные преступники армии РФ производят рейды на оккупированных территориях юга Украины и снимают отпечатки пальцев у местных жителей.

Кроме этого, как отмечают в ЦНС, российские военные преступники создают соответствующую информационную базу в надежде таким образом выйти на украинских партизан.

Дактилоскопию производили принудительно, и для этого в селах организовывали "собрание".

При этом у крестьян потребовали писать заявление на получение российского паспорта.

Отмечается, что давлением на крестьян занимались полицейские из "миграционного отдела". Таким образом, оккупанты надеются увеличить процент паспортизированного населения, ведь сейчас этот уровень не удовлетворяет Москву.