У Росії затримали журналістку із громадянством США

У Росії затримали журналістку видання Радіо Свобода Алсу Курмашеву, яка має громадянство США, через відсутність реєстрації, як іноагента.

Що відомо про ще одне затримання журналіста в Росії

За інформацією представників видання, Алса Курмашева працює журналістом в редакції на території Татарстану і Башкортостану і протягом багатьох років висвітлює проблеми національних меншин.

20 травня цього року вона через сімейні обставини змушена була прилетіти до Росії, однак під час дороги назад, її затримали і виписали штраф.

Правоохоронці заявили, що маючи російське громадянство, вона не поінформувала також про наявність громадянства США.

Зокрема, під час затримання в журналістки вилучили обидва паспорти. Чекаючи на повернення документів, Курмашева змушена була залишатись в Росії, а 16 жовтня проти неї відкрили ще одну кримінальну справу – про відмову зареєструватися "іноземним агентом".

За цим звинуваченням їй загрожує від грошового штрафу до п'яти років тюремного ув'язнення.

Військові армії РФ збирають відбитки пальців жителів окупованих територій

За інформацією представників Центру національного спротиву, військові злочинці армії РФ проводять рейди на окупованих територіях півдня України і знімають відбитки пальців в місцевих жителів.

Окрім цього, як зазначають в ЦНС, російські військові злочинці створюють відповідну інформаційну базу, сподіваючись таким чином вийти на українських партизанів.

Дактилоскопію робили примусово, й для цього в селах організовували "збори".

При цьому в селян вимагали писати заяву на отримання російського паспорта.

Зазначається, що тиском на селян займались поліцаї з "міграційного відділу". Таким чином окупанти сподіваються збільшити відсоток паспортизованого населення, адже наразі цей рівень не задовольняє Москву.