В Сербии зарегистрировали филиал российской общественной организации "Другая Украина", который после обмена в РФ создал обвиняемый в государственной измене бывший украинский политик Виктор Медведчук.

В Сербии зарегистрировали филиал антиукраинского движения Медведчука

Руководителем подразделения организации стал кандидат в депутаты парламента Сербии Драган Станоевич, публично поддерживающий российскую агрессию.

Саму организацию "Другая Украина", основанную Медведчуком в России, переименовали. Теперь это не "региональное", а "международное общественное движение".

Представительство российской организации "Другая Украина", согласно реестру юридических лиц Сербии, было открыто в августе 2023 года. Согласно данным из официального подъемника, "Представительство покрета "Друга Украина" (название филиала на сербском языке) целью своей деятельности декларирует "налаживание взаимовыгодного сотрудничества между народами Сербии, России и Украины", а уполномоченным лицом представительства является Драган Станоевич.

Что известно о Драгане Станоевиче

Станоевич – пророссийский сербский общественный деятель и политик. С июня 2021 он находится под санкциями украинского Совета нацбезопасности и обороны, с тех пор ему запрещен въезд в Украину в течение трех лет.

Станоевич неоднократно публично выражал свое увлечение политикой президента России Владимира Путина, одобрял позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также поддерживал российскую военную агрессию в Украине, радовался российским обстрелам центра Киева и возмущался задержанием 2 Службой безопасности2.

Сейчас Драган Станоевич является действующим кандидатом от пророссийской партии "Мы – глас народа" на досрочных парламентских выборах, которые должны пройти 17 декабря 2023 года.

В конце 90-х – начале 2000-х Драган Станоевич жил в Украине, возглавлял "Сербскую общину в Украине", участвовал в публичных акциях в Киеве и в заседаниях "Партии политики Путина".

По данным платформы YouControl, в Украине Драган Станоевич до сих пор является руководителем ООО "Совместная украино-югославская фирма "Юг-Укрконтракт", имеет имущество в Киевской и Днепропетровской областях.