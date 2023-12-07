У Сербії зареєстрували філію антиукраїнського руху Медведчука
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У Сербії зареєстрували філію антиукраїнського руху Медведчука

Драган Станоєвич

У Сербії зареєстрували філію російської громадської організації "Другая Украина", яку після обміну в РФ створив обвинувачений у державній зраді колишній український політик Віктор Медведчук. 

У Сербії зареєстрували філію антиукраїнського руху Медведчука

Керівником підрозділу організації став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію. 

Саму організацію "Другая Украина", засновану Медведчуком у Росії, перейменували. Тепер це не "регіональний", а "міжнародний громадський рух".

Представництво російської організації "Другая Украина", відповідно до реєстру юридичних осіб Сербії, було відкрито в серпні 2023 року. Відповідно до даних із офіційного витягу, "Представништво покрета "Друга Украина" (назва філії сербською мовою) метою своєї діяльності декларує "налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, Росії та України", а уповноваженою особою представництва є Драган Станоєвич (Драган Станојевић).

Що відомо про Драгана Станоєвича

Станоєвич – проросійський сербський громадський діяч та політик. Із червня 2021-го він перебуває під санкціями української Ради нацбезпеки і оборони, відтоді йому заборонений в'їзд в Україну протягом трьох років.

Станоєвич неодноразово публічно висловлював своє захоплення політикою президента Росії Владіміра Путіна, схвалював позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також підтримував російську військову агресію в Україні, радів російським обстрілам середмістя Києва і обурювався затриманню Віктора Медведчука Службою безпеки України в 2022 році.

Зараз Драган Станоєвич є чинним кандидатом від проросійської партії "Ми – глас народа" на дострокових парламентських виборах, що мають відбутися 17 грудня 2023 року. 

Наприкінці 90-х – на початку 2000-х Драган Станоєвич жив в Україні, очолював "Сербську громаду в Україні", брав участь у публічних акціях у Києві та у засіданнях "Партії політики Путіна".

За даними платформи YouControl, в Україні Драган Станоєвич досі є керівником ТОВ "Спільна україно-югославська фірма "Юг-Укр-Контракт", має майно у Київській та Дніпропетровській областях.

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