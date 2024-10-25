В Сеуле решили бороться с "эпидемией одиночества"

В столице Южной Кореи Сеуле выделили более 300 млн долл для борьбы с "эпидемией одиночества".
Главные тезисы
- Более 300 млн долл выделено в Сеуле на борьбу с эпидемией одиночества, смертей от одиночества ежегодно тысячи южнокорейцев.
- План муниципалитета предполагает создание города, где никто не будет одиноким, и включает круглосуточные горячие линии, онлайн-платформу и зеленые зоны.
- Профессор психологии подчеркивает важность усилий по решению проблемы одиночества, но выражает сомнения относительно эффективности мероприятий.
- В Южной Корее одиночество является проблемой национального уровня, и правительство предоставляет финансовую поддержку отшельникам для их возвращения в общество.
- Уровень рождаемости в Южной Корее упал до исторических минимумов, что подчеркивает серьезность социальной проблемы одиночества.
В Сеуле будут бороться с "эпидемией одиночества"
Их план предполагает создание ряда психологических услуг и социально активных мер.
Ежегодно от одиночества умирают тысячи южнокорейцев — преимущественно мужчин. В 2023 году таких смертей было зафиксировано 3661.
На фоне этого власти Сеула объявили, что в течение следующих пяти лет потратит 451,3 миллиарда вон (почти 327 млн долл) на "создание города, где никто не будет одиноким".
Они планируют создать круглосуточные горячие линии и онлайн-платформу с консультантами по одиночеству.
Он добавил, что город "мобилизует весь муниципальный потенциал", чтобы помочь одиноким людям исцелиться и "вернуться в общество".
Также есть намерения создать зеленые зоны, планы питательного питания для жителей среднего и пожилого возраста, специальную поисковую систему для выявления изолированных жителей.
Кроме того, будут проводиться мероприятия, которые будут поощрять людей выходить на улицу и общаться с другими садоводство, спорт, книжные клубы и т.д.
Однако он добавил, что необходимо продумать, насколько эффективно эти мероприятия будут реализованы.
Одиночество в Южной Корее: что известно
Одиночество в Южной Корее является проблемой национального уровня. В 2022 году здесь насчитывалось до 244 тысяч отшельников.
В 2023 году правительство приняло поправку, согласно которой некоторые молодые люди, живущие в изоляции от общества, имеют право на финансовую поддержку. Речь идет о 475 долларов в месяц, которые должны помочь "вернуться в общество".
Напомним, в Южной Корее упал уровень рождаемости, который и без того был самым низким в мире.
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