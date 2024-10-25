В Сеуле решили бороться с "эпидемией одиночества"

В столице Южной Кореи Сеуле выделили более 300 млн долл для борьбы с "эпидемией одиночества".

В Сеуле будут бороться с "эпидемией одиночества"

Их план предполагает создание ряда психологических услуг и социально активных мер.

Ежегодно от одиночества умирают тысячи южнокорейцев — преимущественно мужчин. В 2023 году таких смертей было зафиксировано 3661.

На фоне этого власти Сеула объявили, что в течение следующих пяти лет потратит 451,3 миллиарда вон (почти 327 млн ​​долл) на "создание города, где никто не будет одиноким".

Они планируют создать круглосуточные горячие линии и онлайн-платформу с консультантами по одиночеству.

Одиночество и изоляция — это не просто индивидуальные проблемы, а задачи, которые общество должно решать вместе, — заявил мэр Сеула О Се Хун. Поделиться

Он добавил, что город "мобилизует весь муниципальный потенциал", чтобы помочь одиноким людям исцелиться и "вернуться в общество".

Также есть намерения создать зеленые зоны, планы питательного питания для жителей среднего и пожилого возраста, специальную поисковую систему для выявления изолированных жителей.

Кроме того, будут проводиться мероприятия, которые будут поощрять людей выходить на улицу и общаться с другими садоводство, спорт, книжные клубы и т.д.

Одиночество сейчас является важной социальной проблемой, поэтому усилия, направленные на ее решение, абсолютно необходимы, — подчеркнул профессор психологии в Университете Мьонджи Ан Су Чжун. Поделиться

Однако он добавил, что необходимо продумать, насколько эффективно эти мероприятия будут реализованы.

Одиночество в Южной Корее: что известно

Одиночество в Южной Корее является проблемой национального уровня. В 2022 году здесь насчитывалось до 244 тысяч отшельников.

В 2023 году правительство приняло поправку, согласно которой некоторые молодые люди, живущие в изоляции от общества, имеют право на финансовую поддержку. Речь идет о 475 долларов в месяц, которые должны помочь "вернуться в общество".

Напомним, в Южной Корее упал уровень рождаемости, который и без того был самым низким в мире.