У Сеулі вирішили боротися з "епідемією самотності"

У столиці Південної Кореї Сеулі виділили понад 300 млн дол для боротьби з "епідемією самотності".

У Сеулі боротимуться з “епідемією самотності”

Їхній план передбачає створення низки психологічних послуг і соціально активних заходів.

Щороку від самотності помирають тисячі південнокорейців — переважно чоловіків. У 2023 році таких смертей зафіксували 3661.

На тлі цього влада Сеула оголосила, що протягом наступних п’яти років витратить 451,3 мільярда вон (майже 327 млн дол) на "створення міста, де ніхто не буде самотнім".

Вони планують створити цілодобові гарячі лінії та онлайн-платформу з консультантами з питань самотності.

Самотність та ізоляція — це не просто індивідуальні проблеми, а завдання, які суспільство має розв’язувати разом, — заявив мер Сеула О Се Хун. Поширити

Він додав, що місто "мобілізує весь муніципальний потенціал", щоб допомогти самотнім людям зцілитися і "повернутися у суспільство".

Також є наміри створити зелені зони, плани поживного харчування для мешканців середнього та похилого віку, спеціальну "пошукову систему" для виявлення ізольованих мешканців.

Крім того, проводитимуться заходи, які заохочуватимуть людей виходити на вулицю та спілкуватися з іншими — садівництво, спорт, книжкові клуби тощо.

Самотність зараз є важливою соціальною проблемою, тому зусилля, спрямовані на її вирішення, є абсолютно необхідними, — наголосив професор психології в Університеті Мьонджі Ан Су Чжун. Поширити

Однак він додав, що необхідно продумати, наскільки ефективно ці заходи будуть реалізовані.

Самотність у Південній Кореї: що відомо

Самотність у Південній Кореї є проблемою національного рівня. У 2022 році тут налічувалося до 244 тисяч відлюдників.

У 2023-му уряд ухвалив поправку, згідно з якою деякі молоді люди, що живуть в ізоляції від суспільства, мають право на фінансову підтримку. Йдеться про 475 доларів на місяць, які мають допомогти "повернутися у суспільство".

Нагадаємо, у Південній Кореї впав рівень народжуваності, який і без того був найнижчим у світі.