В соцсети Х запускают аудио- и видеозвонки
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Технологии
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В соцсети Х запускают аудио- и видеозвонки

X
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Источник:  The Verge

Соцсеть X, ранее известная как Twitter, запускает аудио- и видеозвонки. Новые функции пока доступны только для некоторых пользователей.

Что известно о новых функциях в Х

Соцсеть X (Twitter) запускает аудио- и видеозвонки на платформе. Новые функции пока доступны только для некоторых пользователей.

Некоторые члены редакции и другие пользователи X получили уведомления при входе в приложение с таким текстом: «Аудио- и видеозвонки здесь».

В настройках появился новый переключатель «Включить аудио- и видеозвонки». Эту функцию можно включать и выключать при необходимости. Вы можете звонить только людям из вашей адресной книги, подписок или верифицированным пользователям.

Фото – The Verge

X хоть и не объявила официально о запуске звонков, однако опубликовала пост со словами Готу к этому...?.

Владелец X Илон Маск уже давно намекал на добавление аудио- и видеозвонков к платформе как часть своих целей сделать ее «приложением для всего». Недавно Маск заявил, что эта функция будет доступна на iOS, Android, Mac и ПК, причем номер телефона не нужен.

Пока не ясно, где именно X запустила аудио- и видеозвонки, и могут ли ими пользоваться пользователи, не имеющие Premium.

Маск тестирует платный доступ

Платформа Илона Маска X планирует ввести платный доступ со всех новых пользователей по всему миру. В настоящее время компания уже тестирует эту систему.

Тестовая программа получила название "Not a Bot". Новые пользователи в Новой Зеландии и Филиппинах должны будут внести годовую подписку — 1 долл., чтобы создавать и комментировать сообщения на X.

Нововведение коснется только новых аккаунтов. Также пользователь может купить премиум-подписку X за $3,99 в месяц и ему не нужно будет платить дополнительный $1.

Новые пользователи, отказавшиеся от премиум-аккаунта и годовой подписки, не смогут писать, а только читать публикации, смотреть видео и подписываться на других людей.

Компания X утверждает, что цель «укрепить наши уже успешные усилия по уменьшению количества спама, манипулированию нашей платформой и деятельностью ботов, и уравновесить доступность платформы небольшой суммой комиссии».

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