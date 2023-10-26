У соцмережі Х запускають аудіо- та відеодзвінки

Соцмережа X, раніше відома як Twitter, запускає аудіо- та відеодзвінки. Нові функції поки що доступні лише для деяких користувачів.

Що відомо про нові функції в Х

Соцмережа X (Twitter) запускає аудіо- і відеодзвінки на платформі. Нові функції поки що доступні лише для деяких користувачів.

Деякі члени редакції та інші користувачі X отримали сповіщення, коли заходили в застосунок, із таким текстом: «Аудіо- і відеодзвінки тут».

У налаштуваннях зʼявився новий перемикач «Увімкнути аудіо- і відеодзвінки». Цю функцію можна вмикати й вимикати за потреби. Телефонувати можна лише людям із вашої адресної книги, підписок або верифікованим користувачам.

Фото – The Verge

X хоч і не оголосила офіційно про запуск дзвінків, проте опублікувала пост зі словами «Готові до цього...?».

ready for it…? — X (@X) October 25, 2023

Власник X Ілон Маск уже давно натякав на додавання аудіо- та відеодзвінків до платформи як частину своїх цілей — зробити її «додатком для всього». Нещодавно Маск заявив, що ця функція буде доступна на iOS, Android, Mac і ПК, причому «номер телефону не потрібен».

Наразі не зрозуміло, де саме X запустила аудіо- та відеодзвінки, і чи можуть ними користуватися користувачі, які не мають Premium.

Маск тестує платний доступ

Платформа Ілона Маска X планує запровадити платний доступ зі всіх нових користувачів у всьому світі. Наразі компанія уже тестує цю систему.

Тестова програма отримала назву «Not a Bot». Нові користувачі у Новій Зеландії та на Філіппінах повинні будуть внести річну передплату — 1 дол, щоб створювати й коментувати дописи на X.

Нововведення торкнеться лише нових акаунтів. Також користувач може купити преміум-підписку X за 3,99 дол на місяць і йому не потрібно буде платити додатковий 1 дол.

Нові користувачі, які відмовилися від преміум-акаунту та річної підписки, не зможуть писати, а лише читати публікації, дивитися відео та підписуватися на інших людей.

Компанія X стверджує, що має на меті «зміцнити наші вже успішні зусилля щодо зменшення кількості спаму, маніпулювання нашою платформою та діяльністю ботів, і врівноважити доступність платформи невеликою сумою комісії».